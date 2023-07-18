孔劉新劇娶徐玄振 婚姻背後藏秘密

《The Trunk》上架日期未定，至於Netflix跟韓國有線頻道JTBC同步播出新劇《這戀愛是不可抗力》，則定於8月23日推出，故事講述《九尾狐傳》曹寶兒飾演公務員，擁有能夠解開《戀慕》路雲家族咒語的禁書，二人的前世姻緣，將於今世再續。電視台昨日公開宣傳海報，曹寶兒與路雲表現親暱，情侶感十足。

另一方面，有線頻道ENA懸疑劇《有院子的家》上周結局後，昨日緊接推出新劇《陌生人》，同日舉行記者會，劇中飾演母女的《Uncle》田慧振與《奔跑愛情》秀英，將會跟《The Empire：法之帝國》安在旭及《黑暗榮耀》朴成勳分別拍拖，香港觀眾可於「黃Viu」煲劇平台收看。