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娛樂

孔劉新劇娶徐玄振 婚姻背後藏秘密

【明報專訊】《鬼怪》孔劉與《為何是吳秀才？》徐玄振雖屬同一事務所旗下藝人，卻從未合作拍戲，直至影視串流平台Netflix拉攏二人演出新劇《The Trunk》，視帝視后終結片緣。新劇改編自同名小說，由《我們的藍調時光》金圭泰執導、《花郎》朴恩英編劇，講述任職婚姻中介公司高層的徐玄振，原是不婚主義者，卻在音樂製作人孔劉的前妻撮合下，二人展開一段古怪的婚姻生活；更離奇的是，隨着沉沒湖底的神秘木箱突然曝光，揭開婚姻中介公司背後連串秘密，他倆亦被迫捲入其中。

《The Trunk》上架日期未定，至於Netflix跟韓國有線頻道JTBC同步播出新劇《這戀愛是不可抗力》，則定於8月23日推出，故事講述《九尾狐傳》曹寶兒飾演公務員，擁有能夠解開《戀慕》路雲家族咒語的禁書，二人的前世姻緣，將於今世再續。電視台昨日公開宣傳海報，曹寶兒與路雲表現親暱，情侶感十足。

另一方面，有線頻道ENA懸疑劇《有院子的家》上周結局後，昨日緊接推出新劇《陌生人》，同日舉行記者會，劇中飾演母女的《Uncle》田慧振與《奔跑愛情》秀英，將會跟《The Empire：法之帝國》安在旭及《黑暗榮耀》朴成勳分別拍拖，香港觀眾可於「黃Viu」煲劇平台收看。

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