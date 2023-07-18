明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《Vivant》製作費每集560萬 倍超《Last Man》 二宮和也驚喜加盟堺雅人新劇

【明報專訊】夏季日劇上周開鑼，焦點無疑是《半澤直樹》福澤克雄執導，堺雅人、阿部寬、役所廣司、松坂桃李及二階堂富美等超強陣容演出TBS電視台重頭劇《Vivant》。據報每集製作費高達一億日圓（約560萬港元），比福山雅治主演上季的《Last Man全盲搜查官》多出一倍。《Vivant》前晚開播，首集加長至108分鐘，《救參家族》視帝二宮和也壓軸登場，為觀眾帶來驚喜，亦成為全劇43名實力派演員名單中，最後揭盅的一人。香港觀眾可以透過影視串流平台MyTV SUPER收看。

日本影壇近年興起「內容保密」策略，由賣座動畫《The First Slam Dunk》到宮崎駿新片《你想活出怎樣的人生》，開畫前拒絕透露故事、角色及預告片等製作資料，藉以保持神秘感，TBS電視台夏季日劇《Vivant》有樣學樣，除了事先張揚福澤克雄牽線，因此《半澤直樹》、《下町火箭》及《陸王》主角堺雅人、阿部寬和役所廣司等視帝影帝答應演出外，其餘內容一律保密，直至新劇首播，謎底終於揭開。

匯款出錯 向CIA求助

《Vivant》法文解作「活着」，故事講述任職大型貿易公司「丸菱商事」的乃木憂助（堺雅人飾），下屬向海外企業匯款130億日圓（約7.28億港元）卻出現差錯，為了收回巨款，他向CIA友人求助，對方查探後得悉這筆錢已落入巴爾幹共和國一名收款人手上，乃木親赴當地，發現收款人涉及一宗炸彈自殺襲擊案，乃木因此淪為嫌疑犯，被當地警方追捕，幸獲日本刑警野崎守（阿部寬飾）及醫生柚木薰（二階堂富美飾）協助，逃到日本大使館。野崎透露收款人隸屬新興恐怖組織，死前曾對乃木說出「Vivant」一詞，到底有何含意？

43名實力派參演

TBS電視台在《Vivant》開播前，刻意分階段公布演員名單，除了堺雅人等男女主角外，亦宣布全劇共有43名實力派參與演出，包括林遣都、濱田岳、檀麗、小日向文世等，至於最後一人則保持神秘，直至首集結尾，男團「嵐」成員二宮和也驚喜登場，在草原騎着馬並稱呼役所廣司為「父親」，令人好奇二人對劇情發展將會帶來什麼影響。

蒙古拍攝外景

《Vivant》播畢後，二宮和也隨即透過YouTube頻道公開他上月到蒙古拍攝外景的花絮片段，原來他在40歲生日前一天、即6月16日抵達蒙古，當晚吃着杯麵迎接生日。二宮表示入行以來首次以「神秘嘉賓」身分拍劇，「如果觀眾因此感到驚喜，我會很高興的」；又透露新劇跟出爐康城影帝役所廣司同台演出機會較多，自言一直想跟前輩拍戲，今次終於夢想成真，感到非常興奮。

據日媒報道，TBS周日劇集的製作費平均每集由4000萬至5000萬日圓（約224萬至280萬港元）不等，例如上季平均收視達12.9%的《Last Man全盲搜查官》，請來福山雅治與大泉洋合作，每集製作費5000萬日圓。隨着近年日劇收視下降，電視台紛紛削減經費的前提下，《Vivant》製作費不減反加，每集倍增至一億日圓，媲美影視串流平台如Netflix劇集《全裸監督》，情况實在罕見，亦可反映TBS對新劇充滿信心。

堺雅人被指每集收500萬日圓

《Vivant》製作費如此高昂，當然跟演員卡士強勁有關，堺雅人被指每集片酬收500萬日圓（約28萬港元），加上其他拍檔的演出費合共2500萬日圓；另外，劇組到蒙古拍攝外景兩個半月，台前幕後動員250人，配合直升機及其他拍攝器材等租借支出，每集耗資一億日圓並不為過。

相關字詞﹕二階堂富美 松坂桃李 役所廣司 福澤克雄 堺雅人 阿部寬 二宮和也

上 / 下一篇新聞