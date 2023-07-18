《Vivant》製作費每集560萬 倍超《Last Man》 二宮和也驚喜加盟堺雅人新劇

日本影壇近年興起「內容保密」策略，由賣座動畫《The First Slam Dunk》到宮崎駿新片《你想活出怎樣的人生》，開畫前拒絕透露故事、角色及預告片等製作資料，藉以保持神秘感，TBS電視台夏季日劇《Vivant》有樣學樣，除了事先張揚福澤克雄牽線，因此《半澤直樹》、《下町火箭》及《陸王》主角堺雅人、阿部寬和役所廣司等視帝影帝答應演出外，其餘內容一律保密，直至新劇首播，謎底終於揭開。

匯款出錯 向CIA求助

《Vivant》法文解作「活着」，故事講述任職大型貿易公司「丸菱商事」的乃木憂助（堺雅人飾），下屬向海外企業匯款130億日圓（約7.28億港元）卻出現差錯，為了收回巨款，他向CIA友人求助，對方查探後得悉這筆錢已落入巴爾幹共和國一名收款人手上，乃木親赴當地，發現收款人涉及一宗炸彈自殺襲擊案，乃木因此淪為嫌疑犯，被當地警方追捕，幸獲日本刑警野崎守（阿部寬飾）及醫生柚木薰（二階堂富美飾）協助，逃到日本大使館。野崎透露收款人隸屬新興恐怖組織，死前曾對乃木說出「Vivant」一詞，到底有何含意？

43名實力派參演

TBS電視台在《Vivant》開播前，刻意分階段公布演員名單，除了堺雅人等男女主角外，亦宣布全劇共有43名實力派參與演出，包括林遣都、濱田岳、檀麗、小日向文世等，至於最後一人則保持神秘，直至首集結尾，男團「嵐」成員二宮和也驚喜登場，在草原騎着馬並稱呼役所廣司為「父親」，令人好奇二人對劇情發展將會帶來什麼影響。

蒙古拍攝外景

《Vivant》播畢後，二宮和也隨即透過YouTube頻道公開他上月到蒙古拍攝外景的花絮片段，原來他在40歲生日前一天、即6月16日抵達蒙古，當晚吃着杯麵迎接生日。二宮表示入行以來首次以「神秘嘉賓」身分拍劇，「如果觀眾因此感到驚喜，我會很高興的」；又透露新劇跟出爐康城影帝役所廣司同台演出機會較多，自言一直想跟前輩拍戲，今次終於夢想成真，感到非常興奮。

據日媒報道，TBS周日劇集的製作費平均每集由4000萬至5000萬日圓（約224萬至280萬港元）不等，例如上季平均收視達12.9%的《Last Man全盲搜查官》，請來福山雅治與大泉洋合作，每集製作費5000萬日圓。隨着近年日劇收視下降，電視台紛紛削減經費的前提下，《Vivant》製作費不減反加，每集倍增至一億日圓，媲美影視串流平台如Netflix劇集《全裸監督》，情况實在罕見，亦可反映TBS對新劇充滿信心。

堺雅人被指每集收500萬日圓

《Vivant》製作費如此高昂，當然跟演員卡士強勁有關，堺雅人被指每集片酬收500萬日圓（約28萬港元），加上其他拍檔的演出費合共2500萬日圓；另外，劇組到蒙古拍攝外景兩個半月，台前幕後動員250人，配合直升機及其他拍攝器材等租借支出，每集耗資一億日圓並不為過。