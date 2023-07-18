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娛樂

台北騷慶祝入行28年 陳奕迅難忘擊敗楊千嬅奪新秀冠軍

陳奕迅台北開騷賀入行28年 難忘張學友紅館驚喜

【明報專訊】陳奕迅（Eason）《FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會》台北站前晚舉行第二場，當天剛好是Eason入行28周年紀念。演唱會尾聲，Eason表示這天是很重要的日子，除了香港人可拿到第二期2000元消費券，還有在1995年7月16日《第14屆新秀歌唱大賽》總決賽當晚 ，1號楊千嬅拿不了冠軍，由6號陳奕迅勝出。他又分享首次在紅館開演唱會，被偶像張學友驚喜現身嚇驚。

娛樂組

Eason前晚在台北小巨蛋舉行第二場演唱會，全晚投入獻唱。一向不顧形象的他趴地搞笑說︰「你睇我不到。」台下歌迷大叫「安歌」，他彈起身來反問︰「還沒完，安什麼歌。」又笑指看電視都有廣告位，問觀眾︰「我可以喝口水嗎？」並叫大家珍惜食水，「世界上最好喝的東西，真的是水，我們要好好珍惜，刷牙記得關水龍頭」。

下次要豬血糕

Eason見到歌迷拉起寫上「鹹水雞等你」的橫額，笑稱︰「你們對我的愛，我感受到了，真的非常謝謝。鹹水雞，你知道嗎，後台有印上我頭像的鹹水雞，其他台灣藝人應該沒有吧。我要鹹水雞贊助，化妝品就不需要了，汽車也不需要了，下次要豬血糕。」語畢台下笑聲不斷，有人大叫「給你送過去」。Eason笑說︰「其實我不喜歡吃豬血糕，千萬不用買給我，有鹹水雞就可以了，要多菜，現在年紀大，消化不很好，要多吃菜，吃兩口雞就夠了。」

「安歌」環節，Eason唱了3首歌後返後台，然後在歌迷「安歌」聲中再度返回舞台，他說：「今天7月16號對香港人來說是很重要的日子，我們可以拿到第二期2000元的消費券！還有另外一個日子，1995年7月16日是《第14屆新秀歌唱大賽》總結賽 ，當天晚上參賽者1號楊千嬅拿不了冠軍，由6號陳奕迅勝出！」

首踏紅館學友送驚喜

Eason又提到1999年6月15日首踏紅館，正要開口唱參加新秀歌唱大賽的得獎歌曲時，舞台右面走了一個人出來，唱「狼在叫……」，Eason說︰「我被我的偶像（張學友）嚇到了，沒想到他會出現在我的演唱會，記得我當時大叫『Welcome to facebook』。今天我想跟大家回憶一下，在舞台上唱這首當年參賽歌《望月》，希望大家喜歡。」台下掌聲雷動，歡呼不停。

團隊送「28」氣球祝賀

演唱會結束後，Eason準備離開小巨蛋，躲起來的工作人員、舞蹈員及樂隊等衝出來大放紙炮，並送上「28」兩個大字的氣球給他，祝賀入行28年。Eason既驚且喜，跟大家擁抱及影大合照留念，他開心說︰「覺得很神奇，可以在演出中度過是一件開心事，轉眼便28年，希望大家可以身體健康，多謝所有一直幫助我、支持我的朋友，亦感謝大家欣賞我，我會繼續做好我的每一次演出。」

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相關字詞﹕張學友 台北小巨蛋 FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會 楊千嬅 第14屆新秀歌唱大賽 陳奕迅

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