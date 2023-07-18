評判伍詠薇讚Lyman有火有戲

謝安琪考慮任下屆導師

伍詠薇透露3月簽約加盟英皇，覺得現在時代不同了，想有多方面演出，而且與英皇有很多想法一致。是否拍戲為主？她指現時百花齊放，各方面也可，只要適合就做。是否獲重金邀請？她笑說：「不是太重，中等啦，開心價。（簽多少年？）不用做到100歲。」Kay表示還喜歡Tsoul（田曜誠），跳舞很好看。問是否有意擔任下屆造星導師？她稱節目有邀請她，但做導師投入的時間很長，所以未能參與，不過今次提早一屆就問定，可以看看能否安排到，對她而言，會是很好的經驗。

陳詠燊：香港觀眾有福

陳詠燊原本因工作未能出席總決賽，但工作因打風取消，讓他可「參與其中」，在電視機前見證總決賽，並於賽後發文表達對冠軍Lyman的喜愛，他寫道：「在Lyman在99強出場時，我就很喜歡，但同時第一個感覺，是擔心他會是一顆『表現好好的滄海遺珠』，因為他跳的是拉丁舞，特點是雌雄同體，香港觀眾未必接受他，但他又真的很好，好到令我覺得『我希望你可以紅到畀我睇』。」他稱香港觀眾真的有taste，「三甲都是我心水，賽果相當滿意。我可以說，最top的幾個能夠加入這個圈，有福氣的，是香港的觀眾」。

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