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娛樂

Nathan發文向已故女友家屬致歉 形容借錢乃「資金周轉生活模式」

造星V｜冠軍Lyman跟老婆咀嘴放閃 KC盼跟Win Win情侶檔合作

【明報專訊】《全民造星V》播出以來一直是非多多，當中魏念恩（Nathan）賽前被已故女友家屬公開電話對話截圖，爆多次向女友借錢，更提出分手及刪相，形象重挫，Nathan於總決賽前半小時宣布退賽。隨着前晚賽果塵埃落定，冠軍香胤宅（Lyman）、亞軍黃家灝（KC）及季軍陳鎮亨（亨仔）均表示對Nathan退賽感可惜，評審黃慧君（花姐）呼籲大家給Nathan空間，望對方入行發展。Nathan昨日透過社交平台發文解釋與已故女友的金錢瓜葛。有小撮粉絲留言支持，卻惹來大批網民留言鬧爆，質疑他最後仍不認錯。

記者：林祖傑、陳釗

攝影：鍾偉茵

Nathan昨日發文交代跟已故女友Jessie有關的報道，並配上一張密雲中見曙光的照片，他指一直不公開交代因認為感情問題純屬私隱，選擇沉默面對批評，5月17日凌晨（女友Jessie墮樓身亡）是他人生經歷過最黑暗的日子，當時很自責，腦海不停出現無數個「如果……可能就唔會……」，他稱其間一直很想跟女方家屬聯繫，親口道歉及解釋一切來龍去脈，但因之前沒太多聯絡，故好驚，「未試過面對咁重大嘅事情，完全唔知道應該點樣處理。呢段時間我覺得恐懼、內疚、自責、傷心、失眠，心情好複雜、好混亂」。以為選擇保持輕鬆玩樂的態度對面大家，能令身邊人不擔心，直至朋友指他在10強訪問時很反常，行為十分輕浮，才發現末找到一個啱的方法面對這件事。

稱事發前約女友見面還清欠債

Nathan自覺有很多做得不好的地方，包括事發後沒立即跟女方家人溝通，喪禮上也錯過與女方家人面對面溝通的機會，現在會開始嘗試聯絡他們，希望末來可以有機會好好溝通，「一直未能捉緊機會向對方家屬致歉，成為我現時最大嘅遺憾。令到事情發酵至今，好想鄭重向對方家屬致歉，好對唔住」。他解釋決定繼續參加總決賽，因希望對自己負責任，做到有始有終；最終決定退賽，因報道令他發現，關於這重大事情，仍有很多事未好好處理，很想向女方家人澄清關於「借錢」一事，「拍拖期間我們雙方都有穩定工作，但出糧時間好唔一樣，其他人睇到WhatsApp對話，可能會對『借錢』一事感到難以接受，但事實呢個就係我哋當時資金周轉嘅生活模式，甚至持續到分手之後。但當我發現分手後繼續與對方有金錢瓜葛，會令關係完結得唔夠乾脆，所以喺事發前我已經約對方見面，並以現金還清」。他表示若女方家屬再有關於感情問題或電話對話仍有不理解地方，很樂意逐一交代。

花姐讚Nathan有潛質 盼入行發展

前晚花姐受訪，對Nathan退賽表示可惜，更大讚Nathan有潛質，籲大家給Nathan空間，她說：「他只是個小朋友，面對的壓力好大，既然他是個有潛質的人，就畀點空間他，希望他將來有機會入行發展，普通觀眾去睇，是覺得他的形象好負面，但大家應該客觀去睇件事，其實我不是很熟他，也不知件事係點。」

欣賞KC 「無人代替到姜濤」

花姐表示今屆三甲也是其心水之選，透露想知公司會簽誰的原因，是驚威脅到MIRROR及ERROR，她說：「因為歷年經驗是會威脅到的，例如MC（張天賦），見到他出歌就驚啦！係咪先。」她表示私下很鍾意KC、亨仔，對於KC被外界形容是「姜濤接班人」，她說：「在我心目中無人代替到姜濤，其實KC做舞蹈員時，我已經好鍾意他，好欣賞這個男仔，但他無可能代替到MIRROR任何一個人。」Lyman賽後受訪稱想留港發展，又即場與太太Zoe擁吻慶祝放閃。KC表示沒太過執著名次，享受與女友Win Win情侶檔演出。亨仔稱現階段想跟一班兄弟夾Band。

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相關字詞﹕黃慧君（花姐） 陳鎮亨（亨仔） 黃家灝（KC） 香胤宅（Lyman） 魏念恩（Nathan） 《全民造星V》

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