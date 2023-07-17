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娛樂

【開箱】《永久刪除》 手機殺人事件「泰」離奇

【明報專訊】泰國恐怖片在港一向有捧場客，曾經執導《鬼影》及《連體孤魂》的柏潘（Parkpoom Wongpoom），請來《無痛斷捨離》女星Aokbab與Fah、《痛心疾首：泰拳真面目》男星Nat及《一杯上路》Ice合演影視串流平台Netflix驚慄劇《永久刪除》（Delete），6月28日上架，講述主角利用神秘手機「刪除」某人性命的離奇故事，雖與鬼神無關，同樣令人毛骨悚然。

結局揭曉劇名有誤導

《永久刪除》中文譯名其實有誤導成分，看罷全劇自有分曉。故事首先交代神秘手機的特異功能，女主角莉莉（Fah飾）憶述在超級市場購物期間，少女一臉惶恐走近，遞上手機請求莉莉替她拍照，恐怖事情就此發生，女孩拍照後消失無蹤，留下莉莉呆在當場。然後時間回到現在，劇集以一段婚外情揭開序幕，《迷失與尋找》年輕作家艾姆（Nat飾）背着攝影師女友歐恩（Aokbab飾），跟有夫之婦莉莉到象島度假，春宵過後念念不忘，考慮應否跟各自伴侶攤牌，名正言順一起生活。事有湊巧，莉莉意外獲得一部能令他人消失的手機，邪惡計劃終可付諸實行。

年輕貌美的莉莉下嫁牧場主人圖（Ice飾）後，表面上婚姻生活幸福美滿，其實圖生性冷酷多疑，從他隨意把莉莉心愛的受傷馬匹槍斃，而非考慮治療或人道毀滅，可見一斑。另一方面，歐恩懷疑男友出軌，於是偷拍他帶莉莉回家鬼混的照片，要脅他倆分手，以為可令艾姆回心轉意，反迫使男方用神秘相機把她「刪除」。莉莉驚覺自己懷孕，終向丈夫坦承出軌，圖表示知情，翌日開記者會宣布莉莉失蹤，艾姆心知不妙，到牧場蒐集證據，跟圖糾纏間誤傷對方，艾姆慌忙逃脫。警方介入調查，尤塔查警長認定艾姆可疑，加上網上流傳圖繼妹瓊恩發放艾姆與莉莉偷歡照片，增添他的殺人動機。

瓊恩與莉莉感情不俗，然而在寄宿學校生活並不愉快，於是偷走莉莉的神秘手機，把欺凌他的男同學「刪除」。其後事件出現重大轉機，瓊恩遭神秘人搶走手機並刪除，曾被她刪除的同學卻重現人間，至此手機的使用方法、尤塔查的真正身分，以及莉莉失蹤之謎終於逐一揭開。

攝影配樂營造恐怖氣氛

此劇採取開放式結局，莉莉在圖的馬廄發現地牢，內有多個巨型鐵箱和大量蒼蠅，箱內藏有一具具屍骸，圖此時現身，莉莉慌忙間躲在其中一個空置鐵箱內，目擊圖以手機把屍骸逐一刪除，然後露出一個「秘密終於消失」的滿意表情。正當他準備轉身離開之際，莉莉受驚的喘息和啜泣聲惹起圖注意並折返，然後畫面一黑，只剩馬匹的嘶叫，莉莉下場如何？恐怕待第2季才揭曉。

《永久刪除》由擅拍恐怖片的柏潘執導，全劇氣氛陰森妖異，出色的攝影與配樂應記一功。雖然沒有鬼怪為禍，但人心的奸險詭詐，遠比惡靈纏身更令人頭皮發麻，例如結局一幕，圖把地牢屍骸逐一刪除後，臉上流露狡黠而邪惡笑容，曾在王家衛監製泰片《一杯上路》擔正的Ice演來入木三分，表情令人不寒而慄。

繼電影《饑渴遊戲》後，Aokbab再演Netflix新劇，可惜戲分遠不及另一女角Fah，Aokbab僅在片頭片尾亮相，說是客串亦不為過，令到喜歡她在《無痛斷捨離》或《出貓特攻隊》演出的影迷大呼吊癮。

《永久刪除》全劇8集，以每集長約一小時計算，篇幅絕不算短，理應交代圓滿，然而神秘手機從何而來？誰人製造或者誰先發現使用方法？導演似乎含混過去，加上節奏緩慢，枝節不多，難免令人覺得劇情拖拉，跟題材類似的日劇《死亡筆記》爽快度相差甚遠，如果期待此劇緊張刺激者，未必是你那杯茶。

相關字詞﹕影視串流平台Netflix 開箱 永久刪除

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