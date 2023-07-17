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娛樂

啓發名牌製Birkin Bag 歌影星珍寶金逝世

【明報專訊】據法國傳媒報道，歌影雙棲女星珍寶金（Jane Birkin）昨日在巴黎住所逝世，享年76歲。

1946年在倫敦出生的珍寶金，母親亦為舞台劇演員，珍寶金19歲即嫁給著名作曲家John Barry，並育有一女Katy。1968年離婚後，開始為電影及劇集試鏡；她在安東尼奧尼（Michelangelo Antonioni）執導的《春光乍洩》扮演金髮模特兒，有裸露演出，雖然戲分不多，卻受到關注。其後還參演了《百勝飛龍》、《隔牆有眼》及《尼羅河謀殺案》等片。1968年與法國創作歌手Serge Gainsbourg合演電影《Slogan》，展開戀情及音樂上的合作關係，兩人合唱的《Je t'aime... moi non plus》，有關性的內容由於太露骨，遭梵蒂岡譴責外，亦被意大利、西班牙及英國的電台禁播，卻在國際間大熱，珍寶金亦從此在法國定居。珍寶金與Serge Gainsbourg一起12年，分手後仍是朋友，後者仍繼續為她創作歌曲，兩人亦育有女兒莎樂甘斯堡（Charlotte Gainsbourg），隨父母步伐歌影雙棲，曾憑《失落伊甸園》榮膺康城影后。珍寶金其後與《小孤星》法國導演積葵杜翁（Jacques Doillon）亦育有一女Lou Doillon，同為模特兒及演員。

演藝事業之外，珍寶金亦被視為潮流icon，法國奢侈品牌Hermes的經典手袋Birkin Bag正是以其姓氏命名；據報1983年時任Hermes行政總裁Jean-Louis Dumas在巴黎往倫敦的航班跟珍寶金毗鄰而坐，後者物件四散，表示很難找到兼具容量又喜歡的手袋款式，其後對方便設計了一個，並以她命名。該系列手袋售價不菲，據悉由1萬至50萬美元不等，而且捧場者衆。

珍寶金2017年曾來港出席第45屆香港藝術節《交響情人．珍寶金音樂會》。不過近年她健康欠佳，2021年曾中風，被迫取消當年音樂會，其後亦因肩胛骨受傷而再次取消演出。

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