明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

Ateez香港騷 鍾浩氣喘離場

【明報專訊】韓國8人男團Ateez前晚在香港亞洲國際博覽館舉行世界巡迴演唱會《The Fellowship: Break The Wall》，吸引約5000粉絲捧場，氣氛熱鬧，尖叫聲不斷。Ateez於2018年出道，成員包括星化、弘中、潤浩、呂尚、傘、旼琦、友榮及鍾浩，前晚首度來港演出，他們以黑色斗篷的神秘造型現身，唱出歌曲《Halazia》，之後逐一用廣東話跟粉絲打招呼，星化讚香港粉絲「世一」。Ateez表示首次舉行世界巡唱，來到香港感到十分高興，問台下粉絲「是否等了很久？」

演唱會歷時近3小時，Ateez唱了逾20首歌曲，其間各成員輪流派心心及做出可愛表情，還用廣東話表示「我愛你哋」及「你哋比星星更閃亮」，冧爆粉絲，傘被爆開騷前偷練撒嬌表情。他們稱香港天氣炎熱，但會場內氣氛更熱烈。潤浩表示幾年前曾在香港街頭拍攝跳舞片段，感覺好像是昨天的事，很開心能在港開騷。

演唱會尾聲獻唱《Bouncy》後，成員鍾浩突然離台，剩下7名成員繼續演出，其後解釋鍾浩因太用力表演，所以有點不適，正在台邊休息，大家不用擔心，又謂鍾浩會聽到大家的歡呼聲。encore時段，鍾浩再次踏上舞台，但表情及動作明顯比之前減少，他說：「我剛才離場，對不起，突然感到氣喘，我太緊張，不知如何是好，首次出現這種情况。」鍾浩表示再次上台看到粉絲，感動到想喊，但想唱好歌曲所以忍着，「不好意思，剛才有少少走音，已盡力去唱，有點辛苦，但感受到大家的支持。我會更加努力照顧好身體」。Ateez最後稱希望有機會再來港開騷。

記者：蘇珮欣

攝影：林祖傑

相關字詞﹕韓團Ateez 韓國8人男團Ateez

上 / 下一篇新聞