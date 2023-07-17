Ateez香港騷 鍾浩氣喘離場

演唱會歷時近3小時，Ateez唱了逾20首歌曲，其間各成員輪流派心心及做出可愛表情，還用廣東話表示「我愛你哋」及「你哋比星星更閃亮」，冧爆粉絲，傘被爆開騷前偷練撒嬌表情。他們稱香港天氣炎熱，但會場內氣氛更熱烈。潤浩表示幾年前曾在香港街頭拍攝跳舞片段，感覺好像是昨天的事，很開心能在港開騷。

演唱會尾聲獻唱《Bouncy》後，成員鍾浩突然離台，剩下7名成員繼續演出，其後解釋鍾浩因太用力表演，所以有點不適，正在台邊休息，大家不用擔心，又謂鍾浩會聽到大家的歡呼聲。encore時段，鍾浩再次踏上舞台，但表情及動作明顯比之前減少，他說：「我剛才離場，對不起，突然感到氣喘，我太緊張，不知如何是好，首次出現這種情况。」鍾浩表示再次上台看到粉絲，感動到想喊，但想唱好歌曲所以忍着，「不好意思，剛才有少少走音，已盡力去唱，有點辛苦，但感受到大家的支持。我會更加努力照顧好身體」。Ateez最後稱希望有機會再來港開騷。

記者：蘇珮欣

攝影：林祖傑