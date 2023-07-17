《職業特工隊7》美開畫收6.2億遜預期

《職業特工隊：死亡清算上集》在爛番茄評論網站無論專業影評抑或觀衆評論均獲超過九成好評，最初業界估計首周末5天會收超過9000萬美元，結果不似預期，預計收8000萬美元；之前《職》片系列首周末5日最高票房為吳宇森執導的《職業特工隊2》，2000年於陣亡將士紀念日開畫，收7880萬美元。不過該系列首周末3日最高紀錄，則是2018年上映的第6集《職業特工隊：叛逆之謎》，收6120萬美元。估計《職業特工隊7》全球首周末約收2.4億美元，同樣稍遜預期的2.5億美元。

《職業特工隊7》上周五在內地開畫，截至昨日傍晚收1.76億人民幣，位列第3，亦是衆多新片及外語片中成績最好。冠亞軍分別是截至昨天上映9日的內地動畫《長安三萬里》，以及《天下無賊》王寶強自導自演的《八角籠中》，後者上映11天累收14.5億人民幣。懸疑片《消失的她》上映25日仍佔殿軍，累收逾33.4億人民幣。郭富城、古天樂與劉青雲主演《掃毒3：人在天涯》上映11日，共收2.57億人民幣，位列第8。

未知是否暑假關係，昨日內地十大票房佔了4齣是動畫，而且全部內地製作，除了冠軍的3D動畫《長安三萬里》外，新上映的《茶啊二中》亦是動畫，以校園喜劇為題材，3日累收1.17億人民幣排第5位，緊隨其後的是《超級飛俠：樂迪加速》，另一內地動畫《百變馬丁：怪獸大作戰》則位列第10。