背負重責20年 汪明荃不參選下屆八和主席

盼新主席打開大灣區市場

阿姐受訪時表示，決定不再參選主席是因為已做了20年，覺得有點攰，往後想多些時間放在粵劇表演和幕前工作。她透露有理事挽留，但覺得始終有交棒的一日，現時是八和最健康、安全的時候，財務又穩健，且傳承工作也上軌道，接手人不會那麼辛苦，期望下屆主席愈做愈好，為八和打開大灣區市場，再面向世界。

阿姐稍後在書展出書，是朋友提議分享這20年來打理八和的經驗，如何由以前古老守舊做到現在這樣，當中有很多難忘事。卸下主席職銜，可會以顧問身分幫助八和？阿姐肯定說不會，也不會沾手八和會務，但粵劇方面需要幫手，當然會出一分力。她笑言沒有不捨，因已對得起自己，功成身退，之後會稍作休息，讓腦袋抖一抖。談到老公羅家英早前赴美國探望三妹，心情激動。阿姐表示兄妹多年沒見面，當然會激動，自己因工作未能隨行。阿姐透露已移民英國的林子博非常有心，回港便約她飲茶，對方的子女長大了不少，笑言飲茶始終是香港好。

記者：陳釗