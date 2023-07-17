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娛樂

《全民造星V》Nathan臨陣退賽 Lyman力壓KC奪冠 亨仔獲季

【明報專訊】ViuTV選秀節目《全民造星V》總決賽昨晚於九展Star Hall舉行，賽前大熱之一的魏念恩（Nathan）被已故女友家屬及朋友爆多次向女方借錢後提出分手，形象再受重挫，被網民鬧爆；Nathan昨晚在總決賽開始前半小時宣布退賽，ViuTV方面表示尊重他因私人理由退賽的決定。餘下9強經過兩輪比賽，香胤宅（Lyman）以大熱姿態登上冠軍寶座，亞軍是黃家灝（KC），陳鎮亨（亨仔）獲季軍。

Nathan女友Jessie今年5月疑受感情困擾墮樓身亡，女方家屬及朋友前日向傳媒公開Jessie生前與Nathan的手機對話截圖，指Nathan拍拖期間及提出分開一段時間後，曾多次問Jessie借錢，最後提出分手及要求女方在社交網刪去他的照片，Nathan因此受負評，大批網民到他的社交網留言鬧爆及叫他退賽。昨晚賽前半小時，Nathan發文宣布退賽，他寫道：「我決定退出今（昨）晚嘅總決賽，為各單位帶來不便好對唔住，我會盡快交代事情。」

ViuTV：尊重Nathan決定

ViuTV方面表示：「《全民造星V》2號參賽者魏念恩（Nathan）因私人理由宣布退賽，大會尊重其決定。」疑因Nathan退賽事出突然，節目開始播出的片段，仍見Nathan身影，主持強尼亦提到「10強參賽者」，之後才公布Nathan退賽。Nathan原定在第一輪比賽中與嘉賓張進翹合作表演，隨着Nathan退賽，張進翹沒有出現，他在社交網轉發相關消息。場外亦設有Nathan粉絲應援區。

Lyman老婆台下舉燈牌支持

總決賽分數由全民投票及星級專業評審各佔一半，評判包括伍詠薇、Edward Chan、謝安琪、花姐（黃慧君）及鄭保瑞。9強參賽者王鋒、詹仕偉（Snoopy）、黃泓祖（Taco）、Lyman、亨仔、田曜誠（Tsoul）、王希晉（希晉）、盧信宥（Ash）及KC在兩輪比賽施展渾身解數，大熱Lyman獲老婆在台下舉燈牌支持，他在全民投票由頭帶到尾拋離第二三位的亨仔及KC；在最後評判分數，首位是KC獲86分，Tsoul獲84分排2位，Lyman得72分排第3。在評判分加上全民投票分數的總分排名，Lyman與KC同獲18分，因Lyman在全民投票分最高，因此力壓KC獲冠軍。至於季軍，亨仔、Tsoul及希晉總分同為14分，最終以亨仔在全民投票得分最高勝出，至於最低分是Snoopy。

李炘頤撐Lyman險泄春光

Lyman第一輪比賽與MIRROR成員邱士縉女友李炘頤（Alina）合作表演，跳唱《City of Stars》及《Another Day of Sun》，還加入手語演出，Lyman事後自爆有一隻耳不是完全聽到。Alina在大動作表演時險泄春光。Lyman在第二輪個人表演，跳唱王嘉爾的《Cheetah》，最後還解開衫鈕騷肌，兼表演單手倒立，贏得全場熱烈掌聲讚賞。表演後他談到近7個月比賽感受，說收到好多愛，好多支持，以及識到一班好好兄弟。

KC楊安妮情侶檔演出

亨仔與Winka（陳泳伽）合唱《手心的薔薇》，亦獲得強勁歡呼聲，受歡迎程度僅次Lyman。KC則與女友楊安妮（Win Win）情侶檔上陣跳唱原創歌《Wake it up》。Tsoul獲MIRROR隊長楊樂文（Lokman）加持，互騷舞功炸爆場館，氣氛熾熱。姜濤擔任壓軸表演嘉賓，掀起整晚高潮。

《造星V》導演爆有參賽者被欺凌

被淘汰的何家銘（Tomy）在網上頻道爆有參賽者藉租酒店賺錢，還有人面皮厚等。跟Tomy老友的20強參賽者Carson（李嘉俊）有留意新聞，但稱不太清楚，笑言該參賽者有生意頭腦，但他不牽涉其中，不方便評論。至於有《造星V》導演爆有參賽者被欺凌，以及跟其他參賽者不和，Carson指參賽過程好正面，沒發生任何問題。

記者：陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕黃家灝（KC） 香胤宅（Lyman） 陳鎮亨（亨仔） 魏念恩（Nathan） 全民造星V

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