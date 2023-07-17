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娛樂

Alan Walker再襲亞博 樂宜DJ Soda互攬鬥搶鏡

【明報專訊】國際頂尖電音DJ兼音樂人Alan Walker相隔半年重臨亞洲博覽館，前晚壓軸登場演出《Alan Walker Encore Hong Kong》。同場有本地著名DJ樂宜及韓國DJ Soda，各施展渾身解數。Alan Walker繼續以招牌蒙面造型現身，穿連帽黃色衛衣，邊打碟邊興奮大叫「Hong Kong I Hear You」，觀眾尖叫又跳舞，強勁音樂配合煙火效果，營造派對熱鬧氣氛。

兩名DJ界女神樂宜與Soda先後出場，前者為音樂會打頭陣演出，穿超性感黑色中空裝，後者衣著較密實，用嬌嗲聲線講普通話自我介紹冧粉絲，接受媒體訪問時稱最喜歡吃點心和雲吞麵。兩人合照時互攬擺甫士，又派心心鬥搶鏡，樂宜稱身材不及對方好，「身材完全不能跟她比，打碟方面她擅長跳舞，我要跟她學跳舞」。樂宜透露身上戰衣從外國網站訂購，慶幸趕及開騷前收到，「這套衫算是我打碟生涯中最性感的，用來襯Alan Walker的海報造型，我是女版。我有貼乳貼和內穿Deep V泳衣打底，應該好安全，不擔心走光」。她5年前欣賞過Alan Walker演出及合照，今次亦把握機會騷前合照留念。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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