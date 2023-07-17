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娛樂

台北演唱會開鑼 歌迷送驚喜 陳奕迅掩面忍淚超感動

【明報專訊】陳奕迅（Eason）相隔7年於台北小巨蛋舉行7場《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會》前晚開鑼，Eason被歌迷感動到掩面忍淚，稱飛吻不足以表達他的多謝，想逐一給現場每個人情深之吻。

笑周杰倫「這個後輩太不懂」

演唱會中場，Eason跟觀眾傾偈，近5000人舉起不同顏色紙牌，砌出「WE LOVE EASON LOVE TW 」的字和符號，他被感動到由心震出來，什麼都不識講。今次7場門票在7分鐘售罄，Eason感謝觀眾的熱情，有觀眾叫他唱周杰倫作曲的《淘汰》，Eason笑言：「係喎，也不錯，周杰倫！哼！我在台北開7場，他在香港也開7場，算什麼意思，這個後輩太不懂。我開玩笑啦！」

Eason又問觀眾如果下次再來台灣開演唱會，他單是唱歌不聊天如何？台下歌迷大叫「不可以」。Eason笑說：「這樣聊，演唱會要4個小時了！你放過我吧，我快50歲啦！可能有人又說，張學友還在唱，他60多啦！我恨張學友！哈哈！他不唱就好了嘛！」

演唱會尾段「安歌」，Eason選唱《一滴眼淚》、《預感》及《十年》，他表示1996年12月5日，台灣的立得唱片賜予他非常重要機會，讓他來到台北，擁有第一張國語唱片《一滴眼淚》，他忍淚說：「沒有這個機會，我現在不會在台上，我很想借你們的掌聲，感謝幫助過第一張唱片的所有朋友們。」

娛樂組

相關字詞﹕周杰倫 台北小巨蛋 FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會 陳奕迅（Eason）

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