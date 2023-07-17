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娛樂

傳去年秘婚 與姚子羚前度山頂築愛巢 AGA認愛鄭子邦「我們訂婚了」

【明報專訊】35歲江海迦（AGA）昨日驚爆去年10月與鄭子邦秘婚，後者是姚子羚舊愛、坐擁過百部的士及過億元物業資產，人稱「的士邦」。有報道指兩人經朋友介紹認識，志趣相投，鄭子邦欣賞AGA的才華，相戀兩年多決定求婚。兩人對婚事相當保密，當時只有家人及閨密到新西蘭見證註冊儀式，愛巢位於山頂的過億元豪宅。AGA見戀事曝光，昨午大方在社交網認愛，透露他們訂婚了，彼此陪伴經歷高低及樂與悲，期待這新的一頁。

AGA有環球唱片一姐之稱，將於8月26、27日在紅館舉行演唱會，門票日前已售罄。她一向低調處理感情事，突然爆出秘嫁鄭子邦的消息，令外界感驚訝。

傳新西蘭低調辦婚禮

消息指鄭子邦與不少圈中人相熟，在朋友介紹下認識AGA，兩人興趣及個性相投，鄭子邦非常欣賞AGA的才華。相戀兩年多，鄭子邦已向AGA求婚，並於去年10月在新西蘭註冊，為了保密，兩人的婚禮低調舉行，只有女方家人及數名閨密出席。AGA去年9月曾放了半年悠長假期，有指主要目的是隨鄭子邦去英國見家長，再會合女方父母到新西蘭結婚，然後歐遊度蜜月。鄭子邦自去年10月開始，左手無名指被發現戴着戒指。鄭子邦與AGA都喜歡小朋友，有估計AGA完成8月紅館演唱會後就會跟丈夫全力造人；有傳鄭子邦為讓AGA過少奶奶生活，豪擲過億元在山頂築愛巢。

AGA：望給我們一些空間

對於與鄭子邦傳秘婚，AGA昨午透過社交網親認婚事，表示感情事一直低調處理，本來希望等待適合時間才跟大家分享，她寫道：「感謝上天讓我們遇上，一直陪伴了彼此很多的高與低，樂與悲。我們訂婚了，也期待着這新的一頁。謝謝大家的關心與祝福。希望大家能給予我們一些空間，我也會繼續做好音樂送給大家。」圈中人紛紛留言祝賀，包括李幸倪、容祖兒、連詩雅、馮允謙、王君馨及林奕匡等。

鄭子邦5年前與姚子羚分手

AGA入行多年戀事不多，出道初期，傳與補習天王趙永康（David Chiu）拍拖，又跟林德信傳過緋聞，多年來她一直專注音樂事業發展。

鄭子邦曾與多名女藝人傳緋聞，包括文詠珊、湯洛雯及唐詩詠等，最為人熟知的戀情是與姚子羚的3年情，兩人於2018年分手；兩人拍拖期間，有指姚子羚搬到男方的豪宅同居，融入對方的社交圈子，他們高調拍拖，曾拖手出席公開活動，又屢傳婚訊，不過後來傳鄭子邦受不了被姚子羚的朋友逼婚壓力，最後分手收場。姚子羚當時回應分手原因，說是共同決定，彼此關係仍然很好，彼此關心、支持及愛護對方。

娛樂組

相關字詞﹕「的士邦」鄭子邦 江海迦（AGA）

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