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娛樂

【開箱】《Numbers：大廈之林的監視者們》 會計題材難明 金明洙崔振赫欠火花

【明報專訊】近期周末播放的韓劇無論製作與卡士均強勁，如SBS電視台的《惡鬼》有金泰梨與吳正世擔正，俊昊與潤娥合演JTBC《歡迎來到王之國》，成績亦不錯。跟兩劇同時段的MBC《Numbers：大廈之林的監視者們》，6月23日首播，全劇12集，至今播了一半，收視徘徊3%至4%，幾乎集集墊底。此劇以會計師樓為背景，可能太多會計學理論，加上內容嚴肅，因而令觀眾卻步。

查明養父破產真相 苦學會計

《Numbers》在煲劇平台「黃Viu」播出，由《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》金明洙與《喪屍偵探》崔振赫合演，講述只有高中學歷的張浩宇（金明洙飾），加入首屈一指的「泰一會計師事務所」後，以會計師的方式對抗會計師樓的歪風。這是首次以會計為主題的韓劇，圍繞新手如何逐步對抗會計師樓高層及合伙人，題材新鮮，大談會計師如何利用優勢，透過會計報告來定奪一家公司或企業的生死。然而會計所涉及的專業用語及行內規矩，如企業收購、資產出售、債務重組等，對一般觀眾來說比較難以理解，即使不時提供字幕解釋專業用語，但腦筋要轉得夠快，才明白當中的利害關係。

劇名「大廈之林的監視者們」，劇中解說意指無論政府或金融機構如何改善會計及審計政策，貪者還是會從中找出漏洞，並擴大、加深，繼而紮根，讓它長出樹木來，還拉攏其他人一起「乘涼」，逐漸變成森林，而監視着這個森林的就是主角張浩宇。

如果撇除難以理解的會計內容，將《Numbers》當成職場劇來看，可能會覺得更有趣。劇中講述孤兒張浩宇（金明洙飾）自小被張仁鎬（南明烈飾）收養，後者是陽光建設工程社長。5年前，泰一會計師樓的韓勝祖（崔振赫飾）指陽光建設存在重大失誤，宣布該公司破產。張仁鎬感內疚而自殺身亡。張浩宇為了查明陽光建設破產事件，苦讀會計，並考進泰一會計師樓當會計員。

《Numbers》前4集圍繞張浩宇作為新手如何在大型會計師樓生存。他不是名牌大學會計系出身，而且只有高中學歷，靠自修考取會計員執照。張浩宇入職後，他只有高中學歷一事傳遍公司，同事全當他「透明」。同期新人被安排到不同小組工作，張浩宇卻全日呆坐公司。張浩宇感到被歧視，韓勝祖告訴他，小組負責不同公司的審計項目，成員分攤項目利潤，如果來歷不明的新人加入小組，新人出現甩漏、計錯數等情况，反而不能分擔沉重工作量，浪費時間兼影響利益，所以張浩宇的問題，是大家不知道他實力如何。張浩宇為了證明自己，從打雜做起，幫同事整理桌面、影印資料、打掃等，火速成為會計師樓不可缺少的一員，隨後才開始展現個人審計才能。

金明洙隊友有份演出

另一方面，韓勝祖是會計師樓「太子爺」，其父韓帝均（崔民秀飾）是公司合伙人兼副代表。然而父子關係甚差，韓勝祖不滿父親只顧工作及掙錢，冷待母親，令她孤獨離世。其實在陽光建設事件中，韓帝均將韓勝祖撰寫的報告調包，令韓勝祖女友兼張仁鎬的女兒張智秀（金釉利飾）痛失父親。張智秀在父親離世後失聯，多年後以香港私募基金公司高層身分回來。

此劇看點之一是張浩宇起初視韓勝祖為仇人，後來才得悉冤枉了他，於是兩人決定合力對付韓帝均。然而劇集播出至今，張韓二人的「兄弟情」仍不突顯，兩名主角金明洙與崔振赫之間的火花不足，感覺像各自各演戲，看不出二人有感情增長。男團Infinite出身的金明洙，隊友李成烈亦有份參演，扮演不惜一切成為會計師樓合伙人的沈炯宇。

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