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娛樂

美容生意愈做愈大 李日朗演渣男過足戲癮 無意淡出

李日朗走過低谷 開啟美容事業之門 計劃再斥資擴大版圖

【明報專訊】41歲李日朗前年確診新冠病毒，出現面歪、嘴歪的後遺症，拍攝劇集《靈戲逼人》要靠鏡頭遷就，一度擔心星途。不過在尋找醫治的過程中，讓他接觸到日式小顏術，繼而考獲小顏術美容師執照及教師資格，在人生低谷打開另一扇門，決定在今年出道20周年轉型創業。回望過去，李日朗覺得娛樂圈跟紅頂白，「某程度上都幾現實，人氣旺很多人圍住你，人氣弱無人跟你打招呼，我21歲入行，初遇到這些情况時會有很多猜疑，是否自己不夠好？」

與張振朗歌唱賽結緣 合作感奇妙

李日朗（Don）在《靈戲逼人》飾演著名歌手Eric，表面風光，實際經常偷歌、偷橋，甚至呃女生上牀。首次在熒幕演「渣男」，Don不介意，反覺得過足戲癮，「角色設計很立體，難得做衰人，一於衰到盡，相信觀眾識分真假，不會因這角色憎我，若憎就證明我演得好」。他自認性格平易近人，跟角色剛剛相反，張振朗可以做他的品格證人，他笑說：「張振朗拍劇時重提當年參加歌唱比賽，我擔任司儀，大家在廁所內相遇，話我有鼓勵他，無藐嘴，但我忘記了，今次跟他合作感覺很奇妙。」

入行20年轉型創業

Don自2005年拍完無綫劇《十兄弟》便北上掘金，問他在內地發展多年，是否成功掘金？他笑着避談：「無呀，我只是專心工作。」然後扯開話題，指回巢無綫的契機源自吳岱融的鼓勵。Don回巢後劇接劇，發展不錯，但他選擇在今年入行20周年轉型創業，因考獲日式小顏術美容師執照及教師資格，已全身投入新業務，「去年我還在想，今年是否要搞音樂會或出新歌紀念入行20年，點知人生就是那麼奇妙，竟做了跟唱歌演戲完全無關的職業」。

小顏術醫好面歪嘴歪

Don大談考牌經過，指2021年底正準備返無綫拍劇，卻確診新冠病毒，病足兩個多月，出現面歪、嘴歪的後遺症，拍攝《輕．功》、《法言人》及《靈戲逼人》都靠鏡頭遷就。初時以為中風，但原來是身體虛弱導致面部肌肉萎縮，於是做針灸、物理治療醫治；有日女友黃靜藍（Nam）分享日式小顏術扮靚，於是跟她去試，結果被醫好，還上了癮去學，之後考獲小顏術美容師執照，做了100個客，再去日本拜師，攞埋小顏術教師資格。

中韓商家洽談開加盟店

由進修、拜師學藝至今年4月獨資開舖，Don只花了一年多時間，更於開業不久回本兼有錢賺，現在有內地和韓國商家找他洽談開加盟店，他又打算再斥資數十萬到日本研發護膚品牌。Don稱小顏術幫到自己及幫到別人，很有成功感，「我做美容師後，第一個客人是個醫生，他長期戴口罩影響面歪，我幫他矯正時都好緊張，但見到他慢慢康復，我都好開心，客人還有律師、上市公司及連鎖店老闆」。會否淡出娛樂圈？他說：「將來的事未知道，不過這一刻仍然享受演戲，反而以前視為正職，就會好執著，壓力大就做得不好。」

回望過去20年，Don百感交集，「入行前做過好多散工，珍珠奶茶店員、信用卡電話推銷員、搬運、賣手表，沒想到做藝人做了20年，覺得時間過得好快，好似無成長過，對生活仍然有好多好奇，求知欲好強」。是否有很多辛酸史？他說：「當然有難受位，某程度上都幾現實，人氣旺很多人圍住你，人氣弱無人跟你打招呼，我入行時只得21歲，初遇到這些情况會有好多猜疑，是否自己不夠好？點先可以成為焦點？點先可以紅？」

場地：Glasshouse Greenery

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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