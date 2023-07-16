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娛樂

死者家屬公開生前對話截圖 Nathan多次向女友借錢 刪相分手

【明報專訊】ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚舉行總決賽，大熱之一魏念恩（Nathan）再爆出負面新聞。Nathan女友Jessie今年5月疑受感情困擾墮樓身亡，Nathan事後在社交網撰文悼念，惹女方家人不滿，他一直未回應。昨日Jessie家屬及朋友向傳媒公開Jessie生前與Nathan的手機對話截圖，指Nathan拍拖期間及提出分開一段時間後，曾多次問Jessie借錢，最後提出分手及要求女方在社交網刪去他的照片。Nathan形象再受重挫，大批網民到他的社交網留言鬧爆及叫他退賽。

《全民造星V》10強參賽者積極備戰爭奪冠軍寶座，決賽前夕，Nathan被已故女友的家屬及朋友指摘。Jessie今年5月17日凌晨墮樓身亡，Nathan在社交網發文悼念，說Jessie是他遇過最善良及溫柔的人，是他的避風港，感恩遇到。不過有指女方家人不滿，認為他虛情假意，又有報道稱有人提出分手處理不當，令受情緒病困擾的女方傷心。Nathan早前出席10強記者會被問到女友輕生一事，他稱未準備好交代感情事，希望外界能給予空間。他又承認會對比賽有影響，但堅信繼續做好自己最喜歡的音樂，觀眾更加認識他時，會知很多事情都是謠言，為對得住粉絲，會做好音樂。他曾有退賽打算，但覺得似在逃避件事，要打敗以前的自己，故繼續參賽。

借100至1000元不等

昨日有網媒刊出Jessie家屬及朋友的訪問，家屬公開Jessie生前與Nathan的手機對話截圖，指Nathan拍拖期間多次向Jessie借錢，即使向女方提出分開一段時間後，仍多次借錢，數目由100元至1000元不等。5月中Nathan要求Jessie刪除Instagram所有他的照片，並提出分手。從對話截圖，Jessie希望不要分手。

Jessie一直鼓勵Nathan參賽

家屬稱Jessie之後多次致電Nathan，更到昔日愛巢拍門求見。根據警方翻查CCTV的紀錄，Jessie當日只是輕聲拍門與按門鈴，沒有大吵大鬧，Nathan當時在屋內但沒應門，Jessie同日墮樓身亡。家屬指Jessie生前一直鼓勵及支持Nathan參賽，在精神、生活及金錢上百分百支持，即使Nathan參賽後忙得沒時間陪伴，Jessie也沒有怨言。

網民叫Nathan退賽

Jessie離世後，Jessie的朋友不滿Nathan從未就網上對Jessie的惡意中傷及坊間不實報道解釋過。朋友稱Jessie的家人沒有憎恨過Nathan，Jessie媽媽只想Nathan可私下向她道歉。朋友又澄清Nathan與Jessie家人在喪禮上絕非零交流，當日是Jessie的姨姨帶Nathan去瞻仰遺容。朋友質疑Nathan之前稱因公司壓力而要Jessie「隱形」的說法。

Nathan暫未有回應，大批網民到他的社交網洗版式留言斥責，指他想分手又不停問女友借錢，質疑他人格，認為他應該退賽。《明報》昨日聯絡ViuTV，至截稿前未有回覆。

伍詠薇︰台上表演決勝負

《全民造星V》今晚總決賽，分數是星級評判與觀眾投票各佔一半，星級評判有伍詠薇、Edward Chan、謝安琪、花姐（黃慧君）及鄭保瑞。伍詠薇回覆《明報》表示未有時間看新聞，評判的責任只會在總決賽上，看10強參賽者在台上一刻的表演決勝負。

Lyman成網民最喜愛第一位

10強參賽者連日來各自在社交網拉票，根據King Jer娛樂台的民意調查，網民最喜愛的《全民造星V》10強參賽者排名，昨日公布Lyman（香胤宅）以超過1.3萬票成為首位；「肌肉擔當」陳鎮亨（亨仔）排第2，黃家灝（KC）排第3。第4至10位順序是盧信宥（Ash）、黃泓祖（Taco）、詹仕偉（Snoopy）、田曜誠（Tsoul）、Nathan、王希晉（希晉）及王鋒。鍾慧冰在社交網上載與媚姨找Lyman合照的視頻，笑指她們好出名，Lyman卻不認識她們，但希望對方奪得冠軍。

娛樂組

相關字詞﹕伍詠薇 魏念恩（Nathan） 全民造星V

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