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娛樂

【開箱】《色慾都市2.0》第2季 拒絕成長 繼續玩爛經典

【明報專訊】經典美劇《色慾都市》1990年代末開始連拍6季，另加兩部賣座電影，見好即收本是完美結局，奈何主角不和，仍在非議聲中開拍劇集《色慾都市2.0》（And Just Like That...），評價遠遜前作，在爛番茄評論網站，專業評論和觀衆評分，分別錄得48%及28%，繼續在負評中添食；第2季首兩集上月22日在HBO Go上架，至今播出5集，專業評分有進步見59%，觀衆評價卻跟上季大同小異。

安排Samantha回歸刺激收視

金卡拉圖（Kim Cattrall）在《色慾都市》扮演公關公司老闆Samantha，傳出與監製兼主角「Carrie」莎拉謝茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker）不和，前者拒絕再演第2季，上月卻有消息稱金卡拉圖今年3月秘密拍攝了一場戲，安排下月底的結局播出，有望刺激收視。不過要靠Samantha刺激收視，這構思是否太過離地？尤其《色慾都市2.0》已推翻了前作設定，例如安排Carrie老公Mr. Big在上季第一集便猝逝，殺個措手不及，製造了話題，卻無以為繼。《色慾都市2.0》看似很進步，像扮演Miranda的仙菲亞尼克遜（Cynthia Nixon）現實中是同性戀者，上季亦刻意安排角色由直變攣，跟棟篤笑藝人Che由冤家變情人，今季更生活一起，並偶爾揭發對方曾結婚。話說Miranda清潔沙灘丟失電話，Che於是派「前夫」Lyle接載Miranda，最後揭發Che與Lyle其實還未辦妥離婚手續。到Miranda兒子Brady因失戀而崩潰，Miranda仍舊像過往般，把兒子放首位，漠視身邊人，把情緒發泄在伴侶身上，這跟她與Steve還在一起時有什麽分別？

姬絲汀戴維斯（Kristin Davis）演的Charlotte也沒有成長，仍舊活在自己二三十年前的小小天地，包括育兒的態度。Charlotte女兒Lily已是少女，有自己喜歡的音樂與人生方向，賣掉所有名牌衣飾給二手店換錢買電子琴，Charlotte知道後大怒，Lily在鋼琴演奏會穿著過的Chanel粉紅色裙也賣掉，Charlotte誓要無償奪回，而且要求二手店道歉，還要Carrie陪伴一起到店舖「找晦氣」；最後看到女兒表演自己創作的歌曲，才有所感悟，為人母是時候放手。類似浪費篇幅的無謂情節，在頭幾集比比皆是。

種族與性別多元

也許出於近年創作上必須政治正確，符合種族與性別多元的大勢所趨，比起《色慾都市》4名女主角都是白人直女，《2.0》多了拉美、非裔角色圍繞在Carrie等3個元老身邊；而且不止男同志，非二元性別（性別認同不屬於男性或女性）也是劇中話題。然而過往很多笑點，在今天可能成為忌諱，這也是《色慾都市2.0》在劇本方面進退失據的原因。過往女主角愛時裝、趕潮流，本來是劇中亮點，現在過了花樣年華，更顯得有心無力。第一集講述參加Met Gala的衆生相，幾個角色就很有劉姥姥入大觀園之感，但他們本來不是紐約時尚圈的中流砥柱嗎？

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