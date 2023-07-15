美國演員公會影視製作人聯盟談判破裂 估計經濟損失312億 《奧本海默》主角響應罷工 首映離場

SAG-AFTRA有超過16萬成員，梅麗史翠普（Meryl Streep）及珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）等一線演員早已聯署支持公會若談判破裂將罷工的決定。SAG-AFTRA主席兼《超級保姆》女星法蘭卓雪（Fran Drescher）強調一直以真誠態度談判，但代表電影公司及串流平台的AMPTP回應充滿侮辱及不尊重，而且在很多重要問題上始終無法達成共識。她亦批評資方內高層貪婪，忘記了業界重要貢獻者。

AI應用惹爭議

今次SAG-AFTRA要求待遇主要針對串流平台及AI兩方面；對於前者，除要求提高報酬，並因應通脹加薪外，還申訴有關重播費，過往在傳統媒體重播電影或電視節目，演員會獲得分成，但目前串流平台沒提供任何這方面利潤。AI（人工智能）所引發的肖像權爭議，也是這次談判焦點之一，SAG-AFTRA擔憂資方未經授權使用AI創造演員形象或模擬聲音，因此要求設定嚴格措施監管AI應用。

AMPTP方面對SAG-AFTRA決定罷工表示失望，稱已提出具歷史意義的調整薪酬及後期分成，大幅提高退休金及醫療保險繳費上限，又同意一項「具開創性的AI提案」，稱足夠保護演員的數碼肖像權。迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger）亦警告，這次罷工將「對整個行業產生非常具破壞性的影響」。

有關AI方面提案，SAG-AFTRA首席談判代表卡立崔艾蘭（Duncan Crabtree-Ireland）表示，「他們建議臨時演員應該接受（數碼）掃描，拿取一日報酬，然後公司就擁有臨時演員經掃描後的肖像、形象，並永久使用，不需要得到同意及給予任何補償，如果你認為這是有開創性提案，再想想吧」。

麥迪文：要公平交易

編劇公會、導演公會、製作人公會等組織支持SAG-AFTRA罷工行動，《奇異女俠玩救宇宙》金像女配角珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）等亦紛紛在社交網留言支持；總統拜登表示演員值得公平待遇與福利，支持罷工的權利，並希望雙方最終能達成協議。下周上映的新片《奧本海默》展開密鑼緊鼓宣傳，前晚在倫敦舉行首映禮，麥迪文（Matt Damon）、施利安梅菲（Cillian Murphy）、愛美莉賓特（Emily Blunt）及科倫絲佩芝（Florence Pugh）等主角提早踏上紅地氈。麥迪文接受美媒Variety訪問時承認，若演員公會決定罷工，他們將拉隊離場，因此前晚提早現身，「我們授權罷工，98%對2%，因為們知道領導者會以我們的利益為依歸」。麥迪文又指此事關乎演員工作，「要2.6萬美元（收入）才合資格得到醫療保障，很多人卻徘徊這界線邊緣，重播費收益能讓他們跨過此臨界點。這不是什麽學術問題，而是生死攸關，希望能盡快解決，沒人想沒工開，但我們要得到公平交易」。愛美莉其後亦向記者表示要回家跟其他演員團結一起。到《奧》片正式上映，演員已離開，留下導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）獨撐大局，讚賞劇組的演出，「不幸地他們去寫罷工標語牌了，這是演員公會很緊迫的示威，跟我所屬的編劇公會一起，爭取公平待遇」。語畢獲現場觀衆報以熱烈掌聲。

《龍之家族2》未受影響

SAG-AFTRA罷工後，成員不能參與任何鏡頭前後演出，包括配音工作或聲音導航；所有試鏡、訪問及任何形式的宣傳亦會停止，包括出席影展、研討會及頒獎禮，影響範圍甚廣。據悉金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）原定今日出席串流平台Paramount+新劇《Special Ops: Lioness》首映，亦宣布取消，《帝國驕雄2》等影視作品全面暫停。據悉下周開鑼的聖地亞哥動漫展將受影響；至於下月底揭幕的威尼斯影展，採觀望態度；9月舉行的多倫多影展，則會如計劃進行。

據CNN報道，智庫米爾肯研究所（Milken Institute）首席全球策略師Kevin Klowden分析，這次演員及編劇罷工造成的經濟損失，恐有40億美元（約312港元），而且罷工浪潮有機會蔓延至英國及澳紐等地。暫時所知，HBO劇集《龍之家族2》由於拍攝時已完成劇本，加上主要演員來自英國，受當地公會Equity保障，而且在英國取景，暫時仍可繼續開工。