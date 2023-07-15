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娛樂

與男友林子傑登富士山 張紋嘉：不是影婚紗照

【明報專訊】張紋嘉（Crystal）、羅霖聯同《中年好聲音》歌手丁文俊、曹敏寶、涂家堯及鮑聖光等前晚到文化中心出席《鼓動心弦 連結世界 如心賞樂音樂會》。Crystal正為ViuTV拍劇，由於劇情較漫畫化，所以演出要誇張一點，她覺得很有挑戰，加上男友林子傑參演，笑言奉旨拍拖開工，不過劇中並非演情侶，亦沒對手戲，「男友好緊張，見我演出欠佳會畀意見，大家都羨慕我有個私人老師」。

Crystal表示拍竣該劇會跟男友赴日本登富士山，但當地最快8月會將核污水排放入大海，「我喜歡吃魚生，無得食好慘，等了近4年才去日本，唯有登山後，再去遠離排放核廢水的地方玩」。是否去富士山影婚紗照？Crystal否認，亦相信男友不會在富士山下求婚，因兩人是不婚主義者，「我們享受二人世界，見朋友搞婚禮很大壓力，我們還未有心理準備，家人也沒催婚」。

曹敏寶睇好周吉佩2.0

曹敏寶、丁文俊有留意《中年好聲音2》海選的參加者，前者自稱是親善大使，負責心理輔導，「我之前參賽最大得着是如何面對失落及樽頸位，會跟他們分享經驗，這個比賽是持久戰，參賽者必須準備20首歌，且要多方面嘗試，做些平時不會做的事情，讓觀眾多方認識自己」。她喜歡775號，指對方是周吉佩2.0，顏值高又有親和力，但不知對方能否入圍。

丁文俊大派參賽貼士

丁文俊表示曾現身海選為參賽者打氣，「分享參賽經驗時，大家起哄要求我即場唱歌，於是跟參賽者陳康健一齊jam歌，事後才知他曾是無綫藝人，看回他參加《超級巨星》和街頭唱歌的片段，我睇好他，他唱得之餘又很有feel」。給參賽者什麼貼士？他說：「最重要開聲，趁未埋位走埋一邊叫吓，因聲線不好和怯場都會影響發揮。」他透露以前夾Band和參賽出場前，都會飲少少酒定驚，但現在覺得不應靠酒，應靠自己克服，「人到中年，還有什麼好驚」。

記者：柯美

相關字詞﹕丁文俊 曹敏寶 林子傑 張紋嘉（Crystal）

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