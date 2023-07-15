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娛樂

演舞台劇緊張又好玩 吳海昕：做花瓶都有賺

【明報專訊】吳海昕將演出《Laugh Vacation》舞台劇，伙拍胡麗英、韋羅莎（Rosa）、白只、朱栢謙及楊偉倫一班舞台劇資深演員，她開心獲得這個千載難逢的學習機會，即使安排她做「花瓶」角色都有賺。胡麗英、Rosa表示不會嫌棄舞台劇新人，她們甚至會向新人學習。

該舞台劇每個演員均要演繹多個角色，吳海昕表示最期待是一場與胡麗英、Rosa合演的辦公室戲，「面對舞台劇前輩，有壓力之外也十分期待，看到她們之間的火花，覺得好好玩」。她認為演舞台劇較拍劇或拍電影緊張好多，「所以之前跟黃秋生、甄詠蓓及朱栢謙上了好多戲劇班，我想在舞台劇世界學習多啲，因為自己不太識用聲，又不了解身體怎樣幫到演戲，之前演過小型舞台劇，角色要唱歌又要跳舞，才發覺自己原來什麼也不懂」。

吳海昕透露早前與楊偉倫拍劇集《I SWIM》，驚覺對方好犀利，可以接得住所有人的對白，轉數快之餘又不低俗，令她大開眼界，所以今次再與對方合作，感到十分開心，「明白舞台劇新人仍是學習階段，但我相信有自己的功能，做『花瓶』之餘，也能在對手戲呈現很大對比，我會接受每場戲的不同功能」。

胡麗英韋羅莎不嫌棄新人

胡麗英笑言也想當花瓶，「年輕時都做過，其實每次演出都當自己是新人，所以大家都是新人，我的演藝路大部分時間都是向新人學習」。Rosa不認為新人是負擔，「很多人想參與舞台劇，我覺得是『正嘢』，大家不要以為做了很多年就駕輕就熟，即使同類角色，每次演出都會加入新元素」。兩人也拍過電影，始終覺得演舞台劇較好玩。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

相關字詞﹕楊偉倫 吳海昕 胡麗英 韋羅莎（Rosa ）

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