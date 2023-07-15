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娛樂

「左麟右李」餐廳母公司被追欠款 藝能澄清譚詠麟李克勤非股東

【明報專訊】譚詠麟與李克勤2012年開設「左麟右李」餐廳，3間香港分店現已結業，惟母公司星廚管理有限公司前年向中銀借貸547萬元，香港按揭證券有限公司日前入稟高等法院，指「左麟右李」母公司未有如期還款，向該公司及貸款擔保人郭玉華連本帶利追討欠款及9500元訟費。

譚詠麟騷後體重劇減15磅

藝能製作前日就有關報道發聲明，澄清譚詠麟、李克勤均不是星廚管理有限公司的股東，也沒持有任何股份，跟此公司從沒有商業關係。內容提到2012年獲譚詠麟與克勤授權以「左麟右李」品牌經營，最高峰於各地共開7間分店，至2018年經濟與社會氣氛加上疫情，股東決定在各店舖約滿時暫停投資及經營左麟右李餐廳，皆妥善處理，黃埔店約滿時，由一名股東的朋友頂手。聲明指涉事公司皆不是「左麟右李」餐廳的母公司，對事件影響兩人聲譽感抱歉及遺憾，故公開事件因由。

譚詠麟早前在內地舉行演唱會，未知是否知悉事件，他在廣州海心沙的演唱會後病倒，體重劇減15磅，他說：「醫生說流失汗水太多變成沒有抵抗力，畀機會病菌入侵，總共瘦了15磅，尚有下滑迹象。不過，今天早上已有好轉，開始有胃口食返嘢了。」 溫拿樂隊8月舉行演唱會，譚詠麟今次因病減了15磅，可能到時身材更fit。

娛樂組

相關字詞﹕李克勤 譚詠麟 「左麟右李」餐廳

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