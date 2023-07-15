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娛樂

馬德鐘陳煒演大狀呻苦 吳偉豪計劃進修讀電影

馬德鐘新劇煞科 繼續掙錢拒放假 陳煒夾老公時間旅行
吳偉豪期待再與周嘉洛拍《開心速遞》 有意兼讀大學電影系彌補遺憾

【明報專訊】馬德鐘、陳煒（煒哥）、吳偉豪、陳曉華及游嘉欣前晚聯同劇集《非常檢控觀》台前幕後到銅鑼灣出席慰勞宴，今次由多名主要演員夾錢請食飯，煒哥的粉絲團「陳村粉」送來100份應援物，禮盒內有紅酒、雪茄形脆餅，其廣告客戶又贊助護膚品及健康食品。程可為亦準備了18份現金獎，不排除大家玩得開心即場加碼，呂珊聞言也掏腰包送現金獎，張馳豪則大叫「不醉無歸」，全場氣氛高漲。

馬德鐘與煒哥表示尚有一日戲分才煞科，為方便齊集劇組人員提前相約飯敘，他說：「煒哥帶來好多贊助禮物，我為表誠意會夾大份錢請食飯。」煒哥感謝陳村粉愛惜，應援禮盒很配合其大狀角色，以大狀file設計及「預祝劇集收視創新高」的貼紙，非常有心思，但笑言演大狀並不「梳乎」，沒機會歎紅酒和雪茄，拍攝亦辛苦，「這部劇很難忘，捱過好多晚通宵」。馬德鐘和應說：「我們演大狀，角色看似不辛苦，其實好辛苦。」問他們會否旅行獎勵自己？煒哥表示首先要向醫生老公度期，會遷就對方。馬德鐘未想去旅行，寧願把握機會搵錢，公餘時間留家休息避暑，因最近拍外景感受到天氣好熱。

游嘉欣剪短髮吸粉絲

游嘉欣自認千杯不醉，「自覺好飲得，未試過醉，但不會經常飲酒，因為怕肥，我決定今次睇他們醉」。她已相約朋友去泰國旅行，享受陽光與海灘。會否拍泳裝照分享到社交網？她說：「要視乎狀態，擔心身形不夠好，不過早前為拍劇剪短髮，除方便打理，也帶挈吸納粉絲，最近我的社交網追隨者明顯上升。」

吳偉豪透露拍完該劇即返《愛．回家之開心速遞》劇組，很期待再與周嘉洛合作，「我們分開拍劇一年多，好掛住嘉洛，因為跟他開工好開心」。17歲入行的他，曾稱未讀大學感遺憾，可有重返校園計劃？他說：「我有想過，但未必有時間，之前報過全日制課程，後來忙於拍劇放棄了，可能會半工讀，修讀電影系課程。」

陳曉華讚候選港姐有活力

陳曉華近日趁放假狂刨劇本，為下一部新劇做準備，她自爆享受讀劇本，「我出街都帶住劇本，睇得好開心、好入神」。她有留意新一屆候選港姐，大讚佳麗學歷、活力俱備，而且笑容燦爛。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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