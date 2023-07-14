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娛樂

【開箱】《惡鬼》 金泰梨借惡靈上身解謎團

【明報專訊】《二十五，二十一》金泰梨與《雖然是精神病但沒關係》吳正世合演韓國SBS電視台劇集《惡鬼》，6月23日開播至今，收視一直徘徊10%左右，成績不俗，香港觀眾可在影視串流平台Disney+收看。新劇講述被惡靈纏身的女人，與擁有「陰陽眼」可以見鬼的男人，一起揭開離奇死亡事件的秘密。故事結合韓國鬼神及傳說，題材新鮮，以貼地方式說鬼故事，配合恐佈及懸疑元素，打破傳統韓劇界線，大大提高可觀性。

《屍戰朝鮮》編劇新作

《惡鬼》全劇共分12集，至今播出一半。故事講述多次投考公務員但失敗的具散影（金泰梨飾），日間兼職打工，晚上溫習備考，過着刻苦日子。母親尹暻文（朴志暎飾）遇上電話騙案，財產盡失，生活更加貧困。某日其母帶她拜祭亡父具講模（陳善圭飾），散影此時才知，多年來一直被母親瞞騙，原來父親並非在她年幼時離世，她又從祖母金蓆蘭（芮秀貞飾）口中得悉，父親是民俗學教授，又從遺物中找到一條紅色女裝髮帶。

散影其後遇上擁有「陰陽眼」的民俗學教授廉海上（吳正世飾），後者宣稱收到具講模生前來信，求他拯救散影，廉海上看到她被惡靈纏身並說：「身邊人可能會突然死亡。」散影原本不信鬼神之說，直至身邊不斷出現詭異兇案，令她愈來愈怕，更透過鏡中倒影「看見」鬼魂，終向廉海上求助，二人合力調查惡鬼現身的目的。

人類比惡鬼更可怕

《惡鬼》是《屍戰朝鮮》編劇金恩熙新作，上一部作品《智異山》由全智賢與朱智勳合演，收視與口碑一般，新作有望替她平反。金恩熙擅長創作懸疑題材，配合超自然元素，例如穿越時空的《解碼追兇》、喪屍殺人的《屍戰朝鮮》，還有登山客遇難化身鬼魂的《智異山》。

《惡鬼》提及散影收到惡鬼附體的紅色髮帶後，開始被靈體纏身，廉海上看到散影的影子，變成長髮飄散的女鬼，並利用她的陰暗面作惡，例如她痛恨騙徒加害其母，惡鬼出手令對方自殺，更牽連多宗命案，死者雙手均有被人捉緊的瘀痕，警方調查後發現，類似案件均與具家父女有關。事實卻是，具講模追查惡鬼多年，涉及村落利用年輕少女進行活人祭祀。

故事加插多宗離奇死亡案件，推進主線之餘，也令枝節變得豐富，例如首兩集講到主角目睹高中生自殺後變成鬼魂，揭發他的胞妹慘遭父母虐待，高中生陰魂不散，只為拯救其妹，於是替他完成心願，編劇藉以諷刺「惡鬼並不可怕，人類更加可怕」，父母虐待和殺害子女的行為，跟鬼怪無異。

人間痛苦衍生惡念

新劇有不少鬼魂出現的恐怖場面，例如夜半鬼拍門、鏡中倒影出現鬼魂等，除了製造驚嚇效果外，也是諷刺現代人生活的痛苦與人性的醜陋。惡鬼不單令騙徒自殺，散影打工時遇上野蠻女孩，後者發脾氣要散影幫她找愛心的公仔，散影感到討厭，於是惡鬼上身，搶走並毁壞公仔。這就是散影內心深處無法向人透露的黑暗欲望，反映人生充滿各種痛苦，從而衍生惡念。

身為百想視后的金泰梨，演技更上層樓，她被惡鬼附身後，行為與表情完全變成另一個人，令觀眾毛骨悚然。吳正世演技亦不會給比下去，透過冷靜沉穩的表現，突顯他出身富裕家庭的背景，年輕時因惡鬼而痛失至親，誓要尋找害死其母的兇手，多年來孤軍作戰，直至遇上散影，終與惡鬼重遇。此劇最值得讚賞的是沒有多餘的愛情線，集中尋找惡鬼之謎。

相關字詞﹕吳正世 金泰梨 韓劇 惡鬼 開箱

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