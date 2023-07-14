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娛樂

《傳媒家族繼承人》27項提名勝《最後生還者》 罷工陰霾下 艾美獎恐延期

【明報專訊】在美國編劇公會罷工、演員公會有望跟隨的陰霾下，第75屆艾美獎能否如期在9月18日於洛杉磯舉行頒獎禮成疑，但昨日仍按照原定計劃公布提名名單，HBO劇集《傳媒家族繼承人》、《最後生還者》及《白蓮會》分別獲得27、24及23項提名領先，帶挈該頻道以今屆最多127項提名，再次超越Netflix、Apple TV+及亞馬遜Prime Video等競爭對手。

據美媒Variety報道，艾美獎主辦單位美國電視學院與負責直播節目的霍士電視台，對於頒獎禮受到業界罷工潮影響，應否延期舉行？如果延遲的話，應該押後至今年11月抑或明年1月等問題，仍然未能取得共識。雖然面對不確定因素，大會昨日仍如期公布入圍名單，《傳媒家族繼承人》連續兩年獲得最多提名，今屆除了跟《王冠》、《安多》、《白蓮會》、《絕命律師》、《最後生還者》等角逐最佳戲劇殊榮外，拜恩葛斯（Brian Cox）、謝洛美史壯（Jeremy Strong）和基倫高堅（Kieran Culkin）更同時爭奪戲劇最佳男主角，前兩者上屆不敵《魷魚遊戲》李政宰，今年面對《最》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）和《絕》卜奧登卻（Bob Odenkirk）夾擊，且看能否收復失地，為《傳》最終章寫下圓滿句號。

《齮齕人生》亞裔演員抬頭

戲劇最佳女主角方面，去年憑《傳》贏得金球獎女配角的莎拉施努克（Sarah Snook），今屆將會跟《最》貝拉藍斯（Bella Ramsey）、《使女的故事》伊莉莎伯摩斯（Elisabeth Moss）及《非常姊妹大作戰》莎朗賀根（Sharon Horgan）等爭奪視后。

在戲劇最佳男女配角名單上，《傳》與《白蓮會》平分秋色，幾乎霸佔所有提名；而戲劇最佳串星則是《傳》跟《最後生還者》之爭，這3部HBO劇集橫掃大部分演技獎項，能夠分庭抗禮的只有AppleTV+《乜都得教練》，後者包辦21項提名，先跟《小學風雲》、《大熊餐廳》、《星期三》等競逐最佳喜劇，身兼創作人和主角的積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis），亦將與《大》謝洛米韋特（Jeremy Allen White）、《誠實治療法》積遜史格（Jason Segel）及《破案三人行》馬田沙特（Martin Short）等爭做喜劇視帝。

值得一提的是，台前幕後均以美籍亞裔為主的Netflix劇集《齮齕人生》，入圍最佳限定劇、男女主角（連尚燁及黃艾莉）及男女配角等合共13項提名，跟Netflix另一劇集《食人魔達默》平起平坐。

佩特羅帕斯卡獲3提名

提起佩特羅帕斯卡，過去從未獲得艾美獎提名，今屆吐氣揚眉，憑《最後生還者》角逐戲劇最佳男主角之餘，再以綜藝節目《周末夜現場》及紀錄片《Patagonia: Life On The Edge Of The World!》爭奪最佳喜劇串星及旁白獎，個人獨得3項提名。

總結今屆名單，HBO與Netflix一如以往獲得最多提名，分別以127及103項領先，其他影視串流平台如Apple TV+以50提名急起直追，亞馬遜Prime Video及Hulu各得42項，稍勝Disney+的40提名。

相關字詞﹕齮齕人生 佩特羅帕斯卡 白蓮會 最後生還者 傳媒家族繼承人 艾美獎

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