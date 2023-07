《傳媒家族繼承人》27項提名勝《最後生還者》 罷工陰霾下 艾美獎恐延期

據美媒Variety報道,艾美獎主辦單位美國電視學院與負責直播節目的霍士電視台,對於頒獎禮受到業界罷工潮影響,應否延期舉行?如果延遲的話,應該押後至今年11月抑或明年1月等問題,仍然未能取得共識。雖然面對不確定因素,大會昨日仍如期公布入圍名單,《傳媒家族繼承人》連續兩年獲得最多提名,今屆除了跟《王冠》、《安多》、《白蓮會》、《絕命律師》、《最後生還者》等角逐最佳戲劇殊榮外,拜恩葛斯(Brian Cox)、謝洛美史壯(Jeremy Strong)和基倫高堅(Kieran Culkin)更同時爭奪戲劇最佳男主角,前兩者上屆不敵《魷魚遊戲》李政宰,今年面對《最》佩特羅帕斯卡(Pedro Pascal)和《絕》卜奧登卻(Bob Odenkirk)夾擊,且看能否收復失地,為《傳》最終章寫下圓滿句號。

《齮齕人生》亞裔演員抬頭

戲劇最佳女主角方面,去年憑《傳》贏得金球獎女配角的莎拉施努克(Sarah Snook),今屆將會跟《最》貝拉藍斯(Bella Ramsey)、《使女的故事》伊莉莎伯摩斯(Elisabeth Moss)及《非常姊妹大作戰》莎朗賀根(Sharon Horgan)等爭奪視后。

在戲劇最佳男女配角名單上,《傳》與《白蓮會》平分秋色,幾乎霸佔所有提名;而戲劇最佳串星則是《傳》跟《最後生還者》之爭,這3部HBO劇集橫掃大部分演技獎項,能夠分庭抗禮的只有AppleTV+《乜都得教練》,後者包辦21項提名,先跟《小學風雲》、《大熊餐廳》、《星期三》等競逐最佳喜劇,身兼創作人和主角的積遜蘇迪堅斯(Jason Sudeikis),亦將與《大》謝洛米韋特(Jeremy Allen White)、《誠實治療法》積遜史格(Jason Segel)及《破案三人行》馬田沙特(Martin Short)等爭做喜劇視帝。

值得一提的是,台前幕後均以美籍亞裔為主的Netflix劇集《齮齕人生》,入圍最佳限定劇、男女主角(連尚燁及黃艾莉)及男女配角等合共13項提名,跟Netflix另一劇集《食人魔達默》平起平坐。

佩特羅帕斯卡獲3提名

提起佩特羅帕斯卡,過去從未獲得艾美獎提名,今屆吐氣揚眉,憑《最後生還者》角逐戲劇最佳男主角之餘,再以綜藝節目《周末夜現場》及紀錄片《Patagonia: Life On The Edge Of The World!》爭奪最佳喜劇串星及旁白獎,個人獨得3項提名。

總結今屆名單,HBO與Netflix一如以往獲得最多提名,分別以127及103項領先,其他影視串流平台如Apple TV+以50提名急起直追,亞馬遜Prime Video及Hulu各得42項,稍勝Disney+的40提名。