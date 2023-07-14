自爆做歌與男友泥鯭意見分歧 黃心穎首個live騷獲3粉絲撐場

黃心穎早前宣布以歌手身分於昨日舉行粉絲見面會，首次現場演繹自己的歌曲，以及分享闖樂壇的心路歷程，見現場只有3名粉絲撐場，舉起有她名字的燈牌。黃心穎唱出《Crown Me》及《沙包》，表示作曲填詞帶給她好大滿足感，又自爆創作過程與男友泥鯭有少少分歧，「但只係我覺得呢個vocal take好過上一個，我想選一個最好或沒有太多懶音的版本，只係呢啲位上面，整體上我都是較聽話」。

投入做歌手 唔恨拍劇

到場支持的粉絲問黃心穎還有什麼想嘗試？她說其實想試唱別人的歌或別人作詞，希望邀請到林夕填詞，是她的夢想，「聽歌我喜歡看詞較多，我覺得詞很重要。對我而言，一份好的詞像藝術品，所以很希望儲到這份藝術品」。

黃心穎稱以前主要是演戲，現在心態上有轉變，「可能以前你問我主持或演員，我會揀演員，很想演戲。但長大了、老了，我喜歡主持多一點，因為工作時間不用到凌晨4點。現在不用早起、不用上班，那感覺很幸福」。她覺得要遇到很喜歡的劇本才會再演戲，並宣布今年會再出一至兩首歌，全力向歌手路進發。

娛樂組