《造星V》10強互選心水冠軍 大熱KC王鋒Nathan睇好Tsoul封王

記者：林祖傑、陳釗

攝影：鍾偉茵

王鋒一直被傳是內定冠軍，卻沒對手選他為心水冠軍，他重申沒內定這回事，指對手都是實力高超，有目共睹。王鋒由擅自改舞步風波開始負評不斷，可有打擊信心？他說：「負評打擊了情緒，經歷了低潮，要慢慢撫平創傷，消化完學識怎樣行番出來做好自己，但就沒打擊信心，因根本無信心奪冠。」

王鋒重申沒內定 KC贏輸睇演出

KC被冠以「姜濤接班人」之名，同樣是大熱之選，獲Tsoul及希晉選為心目中冠軍，但他不認為特別大機會奪冠，也不覺一定會贏，深信贏輸從來都是睇作品和演出。女友Win Win（楊安妮）對他被封大熱感驚訝？ KC笑說：「她只是扮唔知，其實一直很關注我的比賽進度和心理狀態，無問題的，有keep住溝通。」

Nathan接受「廢契」 Lyman或留港

Nathan憑憂鬱俊朗面孔獲不少支持者，但同時有網民封他為「廢契」，他說：「即是廢物契仔，我覺得個名幾型，或因能力上予人感覺廢，我好鍾意睇這些留言，某程度上睇得好開心，本身也經常自嘲，覺得好好笑，無得控制每個人睇法。」可覺得靚仔是奪冠優勢？他說：「Tsoul都靚仔。」女友自殺可有受打擊影響表現？他說：「初時情緒未能抒發，幸得到很多朋友支持，一班參賽者亦問我有無事，比賽中投入玩音樂，是一種抒發途徑，現在會記得好多嘢，但不會影響到我，依然想對得住自己的表現。」

Lyman獲Ash及亨仔選為心目中冠軍，記者會上較3名大熱門獲更多粉絲應援，成為人氣王搶盡風頭。他稱沒想過從美國遠道而來得到這麼多支持，十分驚喜亦自覺幸運。他已33歲且已婚，但不覺會影響星途，深信只要有夢想就沒問題。可有信心過江龍能揮低本地薑？他說：「無咁諗！99強時已見到很多有才華的人，好開心可以上決賽舞台，沒想過攞冠軍。」他表示如勝出會留港發展，太太亦會來港陪他，「到時可叫太太煲湯畀班兄弟飲」。

Snoopy要超越羅志祥

曾是台灣男團C.T.O成員的Snoopy，瞞住老闆小豬（羅志祥）參加比賽，到參加後才告知對方，指小豬有叫他加油，並沒有講太多。是否以小豬為目標？他說：「應該可以超越他吧！他有跟我講過，至少也要超越他，但他是一個全能藝人。」可有信心勝出？他說：「我來港參加比賽已是很大突破，覺得自己已贏了！」

Ash開心成黑馬 亨仔未戰先認輸

來自馬來西亞的Ash被視為黑馬，他笑說：「我有曬黑咩！亨仔黑啲，他才是黑馬。多謝大家這樣形容我，我都很開心，換句說話大家對我都有啲期待，希望可以畀到大家炸裂的表演。」

亨仔表示專長是唱歌不擅跳舞，但自知不夠Ash唱，所以真的沒想過贏，「加上決賽有一半是觀眾投票，我有信心是輸家，贏唔贏無所謂啦！就係咁。」

希晉Taco入10強超預期

20歲Taco是10強中唯一的rapper，亦是年紀最小，「無諗過奪冠，但有信心大家會鍾意我的表演，亦沒想過不及對手靚仔較輸蝕，其實也想不到能來到10強，已經好開心」。希晉自覺比賽前半段偏向「隱形」，能在20強以歌曲感動別人，覺得很開心，但真的想不到可晉身10強，「其實20強好多人好勁，可能因節目制度，他們才無得入10強，我會帶着他們那份精神，做好給他們看」。

Tsoul望實現跳舞明星夢

Tsoul比賽中表現亮眼，是王鋒、KC及Nathan心目中冠軍，更獲Nathan大讚比他靚仔，但Tsoul只說：「盡力而為。」互選心目中冠軍獲最多票數，Tsoul相信選他的人，最明白他想在節目中想帶出什麼，「我和KC都不想舞者是配角，舞者從來都是主角，很多謝他們支持我，由參賽一刻，我已想做跳舞明星，希望可以實現」。

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