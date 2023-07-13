朱敏瀚榮幸成王灝兒首名緋聞男友 蔡潔出散文相集分享貓奴點滴

跟舊愛余思霆保持聯絡

朱仔強調目前單身，未有心儀對象，覺得年紀愈大愈難開始一段感情，因要負責任。JW自稱入行多年零緋聞，今次他成為對方緋聞名單第一人，朱仔沾沾自喜說：「是我的榮幸。聽聞她之前講笑要拒絕吳業坤列入她緋聞名單內，我也不算差吧。」他承認與前女友余思霆分手後仍保持聯絡，對於舊愛被指與男性朋友同遊日本，他解釋余思霆是和家人親友旅行，兼順道拍旅遊節目。問他和余思霆有否復合可能？朱仔答不知道，稱二人現時的相處感覺舒服。

蔡潔預告籌備兩年多親自執筆的新書在今年書展推出，排版和插畫都親力親為，「新書講我和4歲貓咪豬仔之間的生活瑣事，還有我們一齊影的『寫真』。又會分享最難忘的是家人不在身邊，一個人在香港感孤單時，靠豬仔陪我入睡」。蔡潔正接觸一些慈善機構，希望藉新書參與善事，覺得更有意義。

記者：林蘊兒