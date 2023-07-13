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娛樂

朱敏瀚榮幸成王灝兒首名緋聞男友 蔡潔出散文相集分享貓奴點滴

【明報專訊】朱敏瀚（朱仔）與蔡潔昨日出席商場活動，談到朱仔與王灝兒（JW）、周嘉洛及陳瀅到泰國清邁拍旅遊節目，他與JW在飛機上拍短片，被指將頭挨在JW膊頭而傳緋聞。朱仔笑說早有預料，「因之前傳過陳瀅同周嘉洛，有心理準備今次傳我同JW。我們相處本來就沒有避忌，後來事件發酵，開始想是不是要避忌一下。慶幸報道後大家沒尷尬，都是笑一笑沒理會，也沒有影響友誼」。朱仔與JW的男友曾見面食飯，但沒有追問她的男友有沒有因此不開心。

跟舊愛余思霆保持聯絡

朱仔強調目前單身，未有心儀對象，覺得年紀愈大愈難開始一段感情，因要負責任。JW自稱入行多年零緋聞，今次他成為對方緋聞名單第一人，朱仔沾沾自喜說：「是我的榮幸。聽聞她之前講笑要拒絕吳業坤列入她緋聞名單內，我也不算差吧。」他承認與前女友余思霆分手後仍保持聯絡，對於舊愛被指與男性朋友同遊日本，他解釋余思霆是和家人親友旅行，兼順道拍旅遊節目。問他和余思霆有否復合可能？朱仔答不知道，稱二人現時的相處感覺舒服。

蔡潔預告籌備兩年多親自執筆的新書在今年書展推出，排版和插畫都親力親為，「新書講我和4歲貓咪豬仔之間的生活瑣事，還有我們一齊影的『寫真』。又會分享最難忘的是家人不在身邊，一個人在香港感孤單時，靠豬仔陪我入睡」。蔡潔正接觸一些慈善機構，希望藉新書參與善事，覺得更有意義。

記者：林蘊兒

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