張致恒第四度做爸爸 區燕雯臨盆前愁屋租書簿費

兩子面臨退學危機

有網民私訊雯雯是否懷第四胎，她直認懷孕，網民再關心其經濟狀况，雯雯透露上月屋租得到網民幫忙，今個月未有着落，經濟陷入困境。網民問她會否考慮不要第四胎，雯雯說：「我知道嘅時候已經4個月，同埋因為本身身體狀况，要同唔要都會大出血，同埋𠵱家都已經差唔多出世」。她又道出生活使費，「租13000（元），兩個仔讀書費雜費，所有嘢加埋4000（元）」。

新社交網帳號擬收會員費

雯雯還自爆兩子被學校追交書簿費，面臨可能被退學危機，已開新社交網帳號的她昨日在舊帳號發文指好多人inbox她，想追蹤她的新帳號，但覺得有很多不是真的關心她，但知道有好多媽媽好鍾意她3個小朋友及3隻狗，有網民提議她轉做會員制度，每月50元，可以幫助她屋企的經濟問題，以及阻止一些用意不好的人，她覺得可以一試。她稱現在一刻為了屋企什麼都不怕，又說有第四胎跟離不離婚沒有關係，相信只要生了，而她肯堅持是沒有不可能，幫過她的人會記住，沒有人說過一個女人不能靠自己照顧屋企。

娛樂組