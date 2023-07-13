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娛樂

「失蹤」3個月自彈自唱亮相 鄭欣宜憑歌寄意《有天我會好》

【明報專訊】鄭欣宜自4月26日更新社交網後，「失蹤」近3個月未有公開露面或發帖文，又缺席5月初舉行的《十大中文金曲頒獎音樂會》及《Chill Club頒獎禮》。引來欣宜「失蹤」各種揣測，有說是感情問題，又傳她扭計要求公司投資成立自家音樂品牌被拒，更曾被亂傳死訊。欣宜經理人林珊珊曾回應傳媒，「欣宜的確係病咗，療傷之中」。李玟日前離世，李思林受訪時爆胞妹患病仍心掛同患抑鬱症的欣宜，令大家更擔心欣宜情况。有報道欣宜曾接受訪問，談及幾年前心理健康出問題，要向心理專家求醫。

緋聞男友承諾好好照顧

欣宜「失蹤」近3個月，前晚首度「現身」，與她傳緋聞的髮型師好友Benjamin在社交網上載一段欣宜自彈自唱她的歌曲《有天我會好》的短片，只見她的背影，穿著印有「香港女歌手」和「PRINCE JOYCE」的衛衣，看來比前消瘦，不少粉絲留言很掛念她。

欣宜似憑歌寄意，以歌詞代替說話唱出：「疲倦得要命，時間剛好，洗完澡睡覺，夢什麼，也不太重要，我看着鏡子這張笑容，卻心疼了起來，I'm alone but I'm not lonely,so please don't feel sorry for me，有天我會好，和從前一樣，真的沒事別同情，如果我還有點力氣，我想哭，大哭出聲音，有天我會好，不用誰指教……」Benjamin留言：「i love it when she sings to me.」有指他回覆網民說欣宜很好，不用擔心，他會像以往好好照顧她。

娛樂組

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