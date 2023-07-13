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娛樂

因公甩底港姐活動 周婷未知能否如期出發拍外景

港姐2023｜周婷活動甩底隨時退選？ 被「金髮蔡思貝」爆缺席幾次訓練
港姐2023｜潘明璇王敏慈否認整容 黎諾懿擔任外景嘉賓 向太太備案？

【明報專訊】《2023香港小姐競選》今日出發到越南峴港拍外景，16名候選佳麗與外景嘉賓黎諾懿、謝嘉怡及梁凱晴，昨日於電視城出席拜神儀式。任職投資銀行的⑪周婷因請不到假缺席，今日能否隨團出發成疑。大會統籌經理何小慧表示，「因周婷在投資銀行工作，說今（昨）日請不到假。（可擔心出發都不見人？）都驚，但我們有提她明（今）日出發，等她回覆」。周婷是否有意退選？何小慧說：「又沒有，她的廣東話是一般，但排舞時很正面，跟一班講英文的佳麗關係很好，與壓力無關，活動後我會再親自打電話給她，希望她明（今）日會出現。」何小慧稱就缺席問題，或會考慮處分。

郭珮文爆周婷曾數次缺席訓練

⑮莊子璇與⑯郭珮文表示最近忙於訓練，未有時間執行李。郭珮文稱會帶防曬、蚊怕水和面膜。莊子璇笑言因大會提供服裝，不用帶太多衣服，反而準備了一箱零食。外景可能較艱苦，可頂得到？莊子璇表示最近每日訓練，的確有點累。郭珮文說：「最近不夠休息，抵抗力下降，聲音有點沙，但撐得住。」對於周婷出發前缺席，郭珮文稱對方好像因工作關係，已缺席好幾次訓練。

潘明璇王敏慈強調無整容

⑨潘明璇表示心情有少少緊張，除帶防曬，會準備藥物以防水土不服，不怕外景行程緊湊而沒得睡，能應付到。她被指疑似整容，樣貌跟4年前參選《2019國際中華小姐競選》時有分別，潘明璇笑言：「看到新聞有點開心，即是讚我靚，之前較肥，染疫康復後積極做gym、游水等，瘦了六七公斤，我沒有整容。」談到由當年《華姐》包尾3甲，變成港姐熱門之一，潘明璇稱《華姐》決賽時因生病失聲影響表現，今次比賽有信心。

同被質疑整容的⑰王敏慈自言社交網有她13歲至今相片，可對照一下，強調沒有整容，只是之前愛看化妝片學壞手勢，愛化濃妝，大會化妝指導已叫她不要再這麼重手。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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