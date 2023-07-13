助手指無同Do姐合作因「不想討好前輩」 張天賦拆彈：她說話不代表我立場

MC的助手去年曾先後發出針對洪嘉豪的言論，先稱對方粉絲派的應援棒是「幫個地球製造垃圾」，以及暗批洪嘉豪歌曲沉悶，之後又發長文澄清MC不是靠洪嘉豪關係加盟華納。MC之後回應表示與洪嘉豪是好朋友、好兄弟，不會受影響。Yee Yee近日再爆「惹火」言論，她與粉絲聊天時被問到為何洪嘉豪與Do姐拍旅遊節目而MC無份，Yee Yee稱MC沒興趣，討好前輩的行為也不適合他；之後批評與MC同屬華納的女新人鄧凱文（Moon）唱歌差，又揶揄Moon與蘇麗珊的廣東話。Yee Yee再爆料指陳凱詠（Jace）已落實過檔華納，做MC師妹。

提及同公司人 認感覺不舒服

MC昨日到尖沙嘴出席行李篋品牌活動，表示最近去了機場兩次，一次赴日本為電影《我談的那場戀愛》拍外景，另一次去台灣為新歌拍MV，新歌曲風較沉重。至於為何是沉重曲風，他解釋因年初經歷唱歌低潮，錄不到歌，透過歌曲道出自己的心情。

對於助手Yee Yee的言論，問MC有否影響心情？他說：「不太影響到我，因為我最近很忙，昨（前）日才從台灣回港，今（昨）日就出席活動。」談到Yee Yee的言論涉及很多人，MC說：「我得知他們的對話，我的睇法是他們在私人群組講，不是在我私人官方fan club和IG（Instagram），他們有言論自由。不過提到我公司的人，我覺得未必那麼舒服，但助手不是華納的人。」

稱跟Do姐再見面不會尷尬

至於助手疑似影射其他陪Do姐去旅行的人，包括洪嘉豪等，MC說：「她不代表我說話。」再澄清他們私人討論，不代表他的立場。有指TG是「公海」，MC說：「這是灰色地帶，最初知道的時候，我想應該用什麼角度去睇，這是私人對話，但被流出。」雖然助手提到Do姐，但MC表示再見Do姐不會尷尬，稱前輩Do姐在圈中打滾多年，清楚知道發生什麼事，「她會明白我」。他透露Do姐的旅遊節目有聯絡過其公司，但他要拍戲和宣傳，沒有檔期，有機會也想和Do姐合作，又自爆小秘密，稱很怕搭飛機。

官方未公布 不知Jace是否加盟

可擔心助手言論影響與同門歌手感情？MC表示上次洪嘉豪事件，他不是澄清，而是交代，他和洪嘉豪私下根本沒提及此事。Yee Yee是他的助手，今次又涉及Moon與蘇麗珊，他說：「她的說話不代表我的立場。我和Moon、蘇麗珊有我們之間的交情，不受人影響。」

Yee Yee爆出被環球雪藏的陳凱詠（Jace）將加盟華納，可擔心惹公司不滿？MC表示官方未公布Jace加盟，都不知真或假，「真先叫爆（料）」。會否叫Yee Yee以後慎言？MC說：「都會，我也會尊重她，睇界線和量度把尺點度。」

記者：柯美