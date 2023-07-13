【開箱】《我老婆全家都係賊》 非常外父搵女婿打劫銀行

阿當辛迪拿擔任監製

《中坑同學會》諧星阿當辛迪拿（Adam Sandler）創辦製作公司Happy Madison Productions，兩年前跟Netflix簽訂4部片約，由他監製兼主演《萬聖節救星修比》、《籃兒當搏盡》及《猜猜猜誰是兇手2》未必叫好但很叫座；新片《我老婆全家都係賊》只監不演，改由皮雅斯布士南擔綱。如果說《我》片劇情是《非常外父揀女婿》跟《搶錢耆兵》混合體，應該不難理解，講述《見習冇限耆》阿當狄凡（Adam Devine）飾演銀行行長歐文，性格單純，與扮演瑜伽教練帕克的《愛情很難》蓮娜杜比夫（Nina Dobrev）忙於籌備婚禮之際，突然收到消息：從未露面的帕克父母答應出席婚禮，然而歐文怎能預計，未來外父比利（皮雅斯布士南飾）及其妻莉莉（愛倫巴金飾）卻是搶劫全美超過100間銀行的「幽靈大盜」？

兩年前聲稱移居亞馬遜河的帕克父母，因為愛女出嫁，決定重出江湖，先跟歐文打成一片，酒酣耳熱之際，趁機查探對方任職銀行的金庫密碼，然後翌日喬裝械劫，搶走百萬巨款，因比利身上散發獨特香氣，以及日常小動作，惹起歐文猜疑。曾在《銀河守護隊》扮演太空海盜「勇度」的米高洛家（Michael Rooker），多年來一直追捕幽靈大盜但不果，今次誓要把匪徒繩之於法。

電影最大轉折位是曾跟比利夫婦一起打劫銀行的舊拍檔，掉轉槍頭對付二人，更挾持帕克作人質，要求他倆交出500萬美元贖金，比利無計可施，唯有跟歐文合作，打劫城中保安最嚴密亦最多現鈔的銀行，這場壓軸械劫戲，製作頗兒戲，佈局尚算巧妙，至少達到出人意表的喜劇效果。美中不足是荷李活近年嚴守政治正確規條，幽靈大盜終被傻探拘捕，不合情理得令人失笑。

開放結局 預留添食空間

另外，為了符合Netflix影視作品隨時添食的傳統，本片亦無可避免地採用開放式結局，刻意為劇情留下尾巴，情况就如阿當辛迪拿監製另一喜劇《猜猜猜誰是兇手》相隔4年推出續集一樣。現年70歲的皮雅斯布士南飾演老牌大賊比利，時而風度翩翩，時而霸氣外露，他演來絕對稱職，至少比《黑阿當》扮演超級英雄「命運博士」更具說服力；與比他年輕一歲的愛倫巴金合演雌雄大盜，外表相當匹配，加上女方風韻猶存，打劫銀行時身手仍算敏捷，二人走在一起，輕易搶去年輕一輩風頭。

全片最好笑一幕是歐文為未來外父外母策劃打劫銀行大計時，拿着水槍扮有型，莉莉戲謔他說：「你看起來像007。」比利反問：「哪一任？」莉莉答：「第5任。」比利滿意地說：「這一任很讚。」不問而知飾演第5任占士邦的男星正是皮雅斯布士南。