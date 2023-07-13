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娛樂

《絕世KOL》非英語節目收視登頂 《獵魔士3》蟬聯冠軍

【明報專訊】影視串流平台Netflix公布7月3至9日的一周收視，「超人」亨利卡維（Henry Cavill）最後一次演出《獵魔士3》，以1380萬觀看次數，蟬聯英語節目收視冠軍；本月6日上架的《依法犯法2》，4天累計740萬觀看次數緊隨其後，棟篤笑《Tom Segura：鎚來鎚往》位列第3。《獵》《依》兩劇均分開上下兩部分推出，前者下半部將於本月27日上架，《依》劇餘下5集則會於8月3日播出。兩劇其餘季度亦上榜，《獵魔士》第1及第2季分佔第6及第7位，《依》劇上季則位列第8。

非英語節目十大收視榜，韓劇佔了一半，《雖然是精神病但沒關係》朴圭瑛主演的《絕世KOL》，以560萬觀看次數登頂；南非懸疑劇《愛慾焚身》緊隨其後，其餘韓劇《歡迎來到王之國》、《今生也請多指教》、《獵犬》和《某一天滅亡來到我家門前》分佔第3、第5、第7及第9。墨西哥劇《The Surrogacy》、巴西劇《失驚無神15歲2》、哥倫比亞劇《Fake Profile》和德國劇《沉睡的真相》則排第4、第5、第8及第10。《我老婆全家都係賊》以1960萬觀看次數成為英語電影榜冠軍，已上榜4周的《驚天營救2》及動畫《怪物少女妮莫娜》分佔亞季。非英語電影方面，土耳其片《謊心暗許》、法國電影《迷人金磚局》及印度片《愛慾四重奏2》則順次三甲。

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