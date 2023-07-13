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娛樂

路蘭新片《奧本海默》巴黎首映贏口碑 施利安梅菲羅拔唐尼表現獲讚

【明報專訊】《蝙蝠俠：黑夜之神》基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導新片《奧本海默》（Oppenheimer）講述「原子彈之父」奧本海默（J. Robert Oppenheimer）的故事，集合《鄧寇克大行動》施利安梅菲（Cillian Murphy）、《毒裁者》愛美莉賓特（Emily Blunt）、《鐵甲奇俠》羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、《盜海豪情》麥迪文（Matt Damon）、《黑寡婦》科倫絲佩芝（Florence Pugh）等紅星主演，片長3小時，用菲林拍攝，昨晚在巴黎舉行世界首映禮。據美媒報道，首輪影評普遍讚好，認為是路蘭從影至今令人最印象深刻電影，施利安梅菲和羅拔唐尼表現亦獲讚，大有機會在來屆頒獎禮季節獲得提名。

據報成本約1億美元（約7.8億港元）的《奧本海默》，世界首映選址巴黎可容納2800觀衆的大雷克斯劇院舉行，導演基斯杜化路蘭稱會安排到法國首映，因為23年前其出道作《凶心人》找不到戲院上映，直到被大雷克斯劇院選中，「冷板櫈」情况才改變過來，「看看這裏多大，我也不知道為什麽，但觀衆進來欣賞，我們的命運也改變了。我愛這戲院」。他又提醒觀衆《奧》片長3小時，題材嚴肅，會帶來很強烈的觀影經驗。

麥迪文罕有帶女兒看首映

片中飾演美國原子能委員會創會成員之一斯特勞斯（Lewis Strauss）的羅拔唐尼，自言《奧本海默》跟他過往作品不同，「這是一部大製作，有關人類的歷史」。施利安梅菲與愛美莉賓特片中分別飾演「原子彈之父」奧本海默（J. Robert Oppenheimer）及其妻兼生物與植物學教授凱瑟琳。愛美莉表示跟施利安曾合演《無聲絕境II》，早已是朋友，很高興能再度合作。麥迪文片中飾演領導「曼哈頓計劃」的格羅夫斯將軍（General Leslie Groves Jr.），罕有地帶兩名女兒及她們的朋友同行，又花了足足40分鐘為影迷簽名及合照。

《奧本海默》講述奧本海默在曼哈頓計劃中協助研發原子彈的故事，首映後社交媒體陸續出現影評，普遍讚好；其中播客主持Josh Horowitz稱此片是導演路蘭最好的作品之一，特別點名羅拔唐尼演出優異值得留意，認為他大有機會在來屆頒獎禮季節獲得提名。雜誌《Total Film》副主編Matt Maytum稱讚《奧》片震撼，施利安梅菲帶來精彩演出，屬史詩級傳記片。美聯社影評人Lindsey Bahr則表示此片改編簡潔扼要，敘事創新，指愛美莉賓特、羅拔唐尼及麥迪文即使戲分不多，均演出細膩。Variety電影編輯Elsa Keslassy稱「看出法國觀衆很喜歡《奧》片的一個徵兆，就是電影完結他們依然留在戲院討論內容」。

《奧本海默》下周五7月21日在美國上映，將與喜劇《Barbie芭比》打對台，據Variety報道，雖然兩片是矚目大製作，題材又截然不同，但觀衆已決定開畫日兩片一同欣賞，據連鎖戲院AMC的消息，當日2萬張門票已出售，副總裁兼內容主管法蘭克（Elizabeth Frank）表示，「超過2萬觀衆已購票在同一天看《Barbie芭比》及《奧本海默》，代表了網上討論同時看該兩部精彩電影變成實際行動」。她指出上周五（7日）至周一（10日）購買同一天兩部戲門票的觀衆，比過去增加超過三成。

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