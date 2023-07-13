內地拍劇傷眼險盲 李嘉稱不是意外諷武指疏忽

第一次試位砸傷腳

李嘉昨日再發文稱這次不算意外，認為是在場的武術指導疏忽，「當時我一看到那個『座地燈』並非道具，而是很有份量的真家俬時，我已知道肯定會受傷，也提出這個動作是有問題的，只是在場的武術指導沒有太在意罷了！更難以理解的是，試第一次時，我的右腳已經被砸傷。第二次時，就是左眉處受傷掛彩，當時燈座就像一把斧頭似的飛砍過來……」他稱專業的武指與動作導演他合作過很多，在沒有「假道具」的情况下，寧願改動作也不會讓演員冒受傷致殘的風險完成他們的動作設計。

娛樂組