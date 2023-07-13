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娛樂

內地拍劇傷眼險盲 李嘉稱不是意外諷武指疏忽

【明報專訊】動作演員李嘉習武35年，早前在無綫劇《一舞傾城》飾演「麻鷹」一角，令觀眾留下印象。近日他在內地拍攝張藝謀監製的網絡劇《雪迷宮》，日前在社交網貼出眼眉冒血和頭包紗布的自拍照，透露拍攝時不慎發生意外險變盲。李嘉表示入行24年拍過不少動作戲，身上傷痕纍纍，慶幸從未傷及臉部，但拍攝《雪迷宮》時，被一座坐地燈擊傷，要記錄傷臉的第一次，寫道：「左眼眉當場血流如注，相距一吋左右我可能就變『獨眼龍』了！幸好上天眷顧，知道我要養家照顧父母老婆，保佑了我，感恩萬分！」由於傷口不算太深，醫生認為免造成更大疤痕，不建議李嘉縫針，等傷口自行癒合較好。他感謝各方友好關心和問候，相信再休息幾天可重回劇組繼續拍攝。

第一次試位砸傷腳

李嘉昨日再發文稱這次不算意外，認為是在場的武術指導疏忽，「當時我一看到那個『座地燈』並非道具，而是很有份量的真家俬時，我已知道肯定會受傷，也提出這個動作是有問題的，只是在場的武術指導沒有太在意罷了！更難以理解的是，試第一次時，我的右腳已經被砸傷。第二次時，就是左眉處受傷掛彩，當時燈座就像一把斧頭似的飛砍過來……」他稱專業的武指與動作導演他合作過很多，在沒有「假道具」的情况下，寧願改動作也不會讓演員冒受傷致殘的風險完成他們的動作設計。

娛樂組

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