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娛樂

成軍一周年辦粉絲見面會 女團Lolly Talk回顧點滴變喊包

【明報專訊】女團Lolly Talk前晚舉行成軍一周年粉絲見面會，跟200名「波棒糖」（粉絲暱稱）相聚，當中以男粉絲居多。Lolly Talk除與粉絲傾偈和大合照外，首獻唱新歌《四方帽之約》和成名曲《三分甜》。

回顧這一年獲家人與粉絲支持，以及播放成軍片段，8成員感動得變喊包，齊表示覺得這一年很不可思議，像發夢一樣。黃敏蕎（阿妹）自爆母親以前很囉嗦，但現在見到她的成績感驕傲，還鼓勵她做自己喜歡的事。鄭芷淇（Elka）談到父親時情緒激動，稱由參加比賽開始已跟爸爸吵了很多次架，覺得她畢業應該找份正職，父女因此產生矛盾，但現在已感到父親的包容和支持。曾美欣（MeiMei）則多謝細佬妹支持她追夢，還說會掙錢養她，讓她很感動。

Lolly Talk接受訪問時談到變喊包，表示真的很感動和感觸。阿妹笑言：「最初大家都說要靚，一定不會喊，但最後都失守，因感受非常澎湃，感恩這一年有大家陪伴。」Elka表示現時與父親關係好了很多，「跟爸爸多了溝通和了解，佢慢慢開始接受我的工作」。MeiMei承認這一年捱得很辛苦，全靠細佬妹支持，「我不夠錢用就請我吃飯，而且還有其餘7姊妹並肩作戰」。

曾感迷茫 戲言解散

Lolly Talk在台上自爆上年5月曾有解散念頭，吳倩怡（Sinnie）笑稱只是講笑，當時眾成員對前路感迷茫，直到推出《三分甜》後得到大家支持，令她們覺得應該繼續追逐女團夢。可有計劃到更大舞台開騷？Lolly Talk說：「有，正在物色場地，最希望可以回到九展，這個是我們出發的地方。」

記者：陳釗

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