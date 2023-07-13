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娛樂

網民質疑李盛林代禱信「消費」阿Mo 蘇芷晴帖文被曲解 斥失實二次傷害

【明報專訊】女團COLLAR前成員蘇芷晴（So Ching）的舞蹈員男友李啟言（阿Mo）去年7月在MIRROR紅館演唱會墜屏事故受重傷，至今仍接受治療。事件發生近1年，阿Mo父親李盛林牧師每星期會發出代禱信交代兒子狀况。近日有網民質疑李牧師的代禱信是「消費」阿Mo。So Ching前日在社交網上載黑底白字寫有「消費？」的圖片，有報道猜她疑為李牧師平反。So Ching昨日罕有激動澄清，發文問為何亂估別人意思，再次傷害受害者及其家人。

MIRROR紅館演唱會墜屏事故發生近1年，受重傷的阿Mo仍在醫院接受治療。女友So Ching在他受傷後停工照顧，至今年1月曾回歸舞台，惟5月時決定退出女團COLLAR，重操故業當跳舞老師。

自阿Mo受傷後，其父李盛林牧師為免消息錯誤，每星期均發出代禱信交代兒子近况。不過近日有網民質疑李牧師的代禱信是「消費」阿Mo。So Ching前日在社交網限時動態上載黑底白字寫有「消費？」的圖片。之後有報道指她此舉疑是為李牧師平反。

怒罵「食花生唔係咁食」

So Ching昨日罕有發火在社交網發文激動澄清，寫道︰「點解可以咁樣亂估人哋意思，再大條道理咁報道去誤導人？咁樣再次傷害受害者及其家人，有冇企喺身為人的角度諗？我之前好少會咁樣出聲，今次真係太過分，食花生都唔係咁食丫﹗」

So Ching發文澄清前，上載愛貓相，透露望住動物可以令她緊張的心情放鬆，承認昨日心情好差，攰到不小心睡了一個小覺，醒來時發現愛貓Limlim睡在旁邊，「雖然佢成日好似好cool咁，但每次我唔開心，佢都好似sense到咁，行嚟我附近逗留一陣，多謝你」。

阿Mo期盼能復康回家

李牧師最近一封代禱信透露阿Mo膀胱肌肉的伸張力在過去兩周有明顯進展，膀胱容量也增加，同時並無任何不適，下月初會再安排測試。他稱阿Mo日前接種新冠疫苗加強劑並無不良反應；阿Mo下月會再安排照頸椎磁力共振，了解頸椎神經水腫情况後再制定治療方案。

李牧師引述阿Mo稱「I miss home（我想念家）」，認為反映兒子懷念屋企，以及過去的經歷，同時期盼能復康回家。他又指阿Mo每天仍是穩定接受6小時治療，本月起新的護理員亦用心投入學習，漸漸掌握如何照顧阿Mo。

娛樂組

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