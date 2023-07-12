張致恒老婆暗示第四度懷孕 「盡責迎接上天禮物」

嘗試修補夫妻關係

雯雯發長文為沿用的個人社交平台帳號總結，透露開設新帳號分享正能量，以及家人生活開心點滴，她強調自己不是小丑，不想公開私事惹人嘲笑和討論，只是沒太多朋友和傾訴對象，所以在社交平台發泄，但擔心情緒失控影響小朋友成長。她稱以為相信和堅持就能有好結果，但一次又一次被背叛和傷害加重仇恨，直認首次懷孕是任性不理後果，不過每次懷孕都是上天給予的禮物和安排，從沒後悔，亦已和Steven坐低傾過問題，雖未知關係能否修補，但這一刻相信大家都需要時間行落去。

雯雯表示好驚要面對將要做的手術，很怕有風險被上天帶走，「接下來……既然上天再一次畀咁樣嘅安排我，我就應該好好計劃，靠自己去照顧好上天畀嘅每一份禮物，再一次負起呢個責任，迎接呢份禮物同安排，無謂再浪費氣力，沒時間只是發泄同埋鬧，我相信唔放棄，堅持一定有出路，瞓醒一覺，又會係一個好嘅開始」。

娛樂組