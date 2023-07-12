明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

張致恒老婆暗示第四度懷孕 「盡責迎接上天禮物」

【明報專訊】張致恒（Steven）和太太區燕雯（雯雯）結婚4年育有3子，雯雯經常於個人社交平台宣泄對Steven不滿，曾公開斥Steven又懶又廢，更屢傳婚變，被網民戲稱「離婚界KOL」。近日雯雯公告會停用一直沿用的個人社交平台帳號，撰長文解釋因由，又暗示第四度懷孕，夫婦在吵鬧聲中四年抱四。

嘗試修補夫妻關係

雯雯發長文為沿用的個人社交平台帳號總結，透露開設新帳號分享正能量，以及家人生活開心點滴，她強調自己不是小丑，不想公開私事惹人嘲笑和討論，只是沒太多朋友和傾訴對象，所以在社交平台發泄，但擔心情緒失控影響小朋友成長。她稱以為相信和堅持就能有好結果，但一次又一次被背叛和傷害加重仇恨，直認首次懷孕是任性不理後果，不過每次懷孕都是上天給予的禮物和安排，從沒後悔，亦已和Steven坐低傾過問題，雖未知關係能否修補，但這一刻相信大家都需要時間行落去。

雯雯表示好驚要面對將要做的手術，很怕有風險被上天帶走，「接下來……既然上天再一次畀咁樣嘅安排我，我就應該好好計劃，靠自己去照顧好上天畀嘅每一份禮物，再一次負起呢個責任，迎接呢份禮物同安排，無謂再浪費氣力，沒時間只是發泄同埋鬧，我相信唔放棄，堅持一定有出路，瞓醒一覺，又會係一個好嘅開始」。

娛樂組

上 / 下一篇新聞