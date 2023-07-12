《靈戲逼人》收視高開勝《愛．回家》 張振朗龔嘉欣意料之外 盼穩步上揚

一眾演員即場大玩遊戲，輸了的張振朗及龔嘉欣被罰吃同一嚿辣辣壽司，阮浩棕及羅毓儀同樣被罰，當阮浩棕將壽司放入口時，慘被吳子冲突襲向其口中狂唧日本芥辣 ，阮浩棕辣到狂標眼水。

計劃合唱片尾曲回饋觀眾

張振朗和龔嘉欣稱成收視之冠很開心，是意料之外，他們曾參演《愛．回家》系列，盼二人《靈戲逼人》角色能加入《愛．回家之開心速遞》crossover。張振朗希望收視能保持，目標22點，並笑道：「好冇大志，逐步逐步嚟，下星期再問我就話23點啦。我們不好高騖遠，穩步上揚吧。」二人表示若收視更好，除合唱片尾曲回饋觀眾，更已擇日在農曆七月十四將鏡頭後互相偷拍的搞笑片放上網。

張振朗視女友楊偲泳如家人

張振朗表示剛完成歐洲騎電單車旅遊節目，回港後有點時差問題，透露拍得好開心，但過程也吃力，頭兩天要在黑雨下騎電單車300公里到酒店，也有驚險情况。問可有每天向女友楊偲泳報平安？他說：「有和全家人報平安。（咁快變成家人？）都估到你會咁講，又不是真的好危險，但都有報平安。」

記者：林祖傑