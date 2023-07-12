各地歌迷自發舉行悼念活動 李思林偕姊殯儀館處理李玟後事

記者：鍾一虹

曾與CoCo合作的內地歌手周筆暢，昨日凌晨在微博發文懷念，「第七天了。在那邊一定要照顧好自己」。CoCo在瑪麗醫院逝世，有歌迷到醫院外，放置了CoCo的靚相，擺放花束、蠟燭以及拉起曾在演唱會上獻給偶像的閃燈橫幅，寫着「我們不後悔，今生陪CoCo走過這一回」。

各地粉絲於社交網分享在上海、南京、昆明、武漢、重慶等地自發的悼念活動，包括在商場、戶外草地，以及CoCo拍過MV的酒吧，貼出CoCo的海報，海報前放上鮮花、心意卡、蠟燭，到場粉絲一起唱CoCo的歌追悼；有廣州的歌迷表示到大佛寺廟為CoCo點燈祈福一年，祈盼她能早登極樂。

CoCo「頭七」 安排法會誦經超度

CoCo二姊Nancy昨日透過短訊回覆《明報》，表示CoCo的歌迷屬於自發舉行悼念活動，家人沒有收到通知，「我只知道他們用最純真的愛和心意去做就足夠」。她稱已為妹妹「頭七」安排法會誦經超度儀式，她說：「頭七是明（今）天（12日），我在家中zoom聽師傅法會，因為妹妹是5日走的，我按了一般做法，計每周三，而這個法會是第一次。大家以為今（昨）日是第七天，是我們算錯嗎？」她向台灣傳媒透露，安排法會是希望妹妹趕快去更快樂的地方，媽媽因為CoCo離世很難過，她也只是裝作堅強。

兩姊未回應提問急步離開

Nancy與大家姐李秋林（Carol）昨日下午3時，在CoCo經理人彭文慧等人陪同下，一行4人到香港殯儀館為CoCo辦理身後事，各人神色哀傷。談到CoCo喪禮佈置，Nancy說：「現在去傾，我未做過，所以要去學習。」身穿黑衣的Carol則邊行邊掩面避鏡頭。她們在殯儀館逗留超過個半小時離開，Carol和Nancy在大堂等候司機接載時，不停回覆信息。

她們離開時被問到關於CoCo喪禮是否由兩姊妹全權負責辦理？CoCo已分居的外籍丈夫Bruce會否參與？有傳Bruce找律師推翻CoCo遺囑，雙方有沒有聯絡過，跟母親有沒有在法律上作出部署？CoCo的驗屍報告何時有結果？Nancy顯得無奈，只回應：「唉，冇嘢講呀。」便急步上車。

4豪宅跟家人共同持有

有指Coco身家超過10億元，近日傳出丈夫Bruce有意推翻亡妻遺囑爭產。消息稱，CoCo生前已立遺囑，包括名下4豪宅訂下「長命契」，市值6000萬、3800萬、2800萬元物業都是跟母親共同持有，換言之CoCo死後將轉到媽媽名下，另一個3000萬元物業則與母親及兩家姐持有，業權同樣會歸納3人名下。市值6000萬元的別墅，以及合共市值1200萬元的兩個商舖，均與媽媽以合股公司形式持有。