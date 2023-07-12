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娛樂

【開箱】《職業特工隊：死亡清算上集》 湯告魯斯特務版《智能叛變》刺激

【明報專訊】人工智能程式ChatGPT去年底推出，AI熱潮席捲全球，湯告魯斯（Tom Cruise）監製兼主演《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission : Impossible - Dead Reckoning - Part One）說的正是AI對人類存亡影響，從前只會出現在科幻驚慄片如《智能叛變》及《未來戰士》的題材，如今套用在特務電影變得毫不違和，實在令人毛骨悚然。

估計首周末全球收19.5億

《職業特工隊》系列湯告魯斯由33歲演到61歲，本月8日在港推出第7集《職業特工隊：死亡清算上集》，美國今日（12日）開畫，爛番茄影評網站綜合161篇文章，得出99%絕佳口碑，可見新片雖沿用過去成功方程式，仍是叫好叫座保證。美媒估計首周末全球票房2.5億美元（約19.5億港元），若屬實相當可觀。新片講述超級人工智能系統「個體」突然進化至擁有自主思想，能控制全球電腦和網絡，因此成為各國政府和野心家爭奪目標。特工伊頓（湯告魯斯飾）為維護世界和平，與隊友冒着叛國罪名都要將之毀滅。昔日宿敵加布列（伊西莫拉里斯飾）死而復生，更成為「個體」忠心僕人，令到這場不可能任務，在公在私變得更加複雜。由於片長關係，《職業特工隊：死亡清算》分上下兩集推出，今集肩負起承轉合作用，過去曾經出現的經典場面和秘密武器，包括鬧市窄巷飛車、火車頂上對決、自我毀滅聲帶，以及3D打印人皮面具等重現觀眾眼前，身兼導演和編劇的基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）不忘把難度加強，例如湯告魯斯與《美國隊長》希莉艾維（Hayley Atwell）扮演神偷姬絲的羅馬飛車場面，二人先扣上手銬再駕駛，過程險象環生，官能刺激大增。

《職業特工隊》系列動作場面幾乎每集都掀起話題，《死亡清算上集》亦不例外，由潛艇爆炸揭開序幕，然後伊頓到沙漠營救曉莎、在機場遭各方勢力夾擊、羅馬街頭飛車，以至威尼斯窄巷混戰，透過動作戲推展劇情之餘，亦為壓軸一場懸崖跳車戲作出最佳鋪排，不過這驚心動魄一幕，早在預告片已曝光，震撼程度大減。「敵我難分」亦是本系列主題，伊頓隸屬特工組織IMF的上司，一邊下令他要奪取控制「個體」的鎖匙，另一邊派員緝捕伊頓和黨羽，同一時間跟黑市中間人「白寡婦」雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）枱底交易，突顯政治的黑暗和政客的醜陋。

預告下集獨闖潛艇

今集登場的「湯女郎」包括希莉艾維和莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson），前者傳在拍攝期間，跟湯告魯斯戲假情真，其實是宣傳伎倆，早在雲妮莎卻比參演上集《職業特工隊：叛逆之謎》已曾使用，功效成疑。反觀《銀河守護隊》扮演「螳螂女」的寶姬曼迪夫（Pom Klementieff），今集改頭換面化身冷血女殺手，表現相當突出，令人留下深刻印象。

基斯杜化麥格里自2015年接任《職業特工隊：叛逆帝國》導演一職至今，不單把招牌擦得閃亮，並建立獨特世界觀，深化了湯告魯斯飾演的特工伊頓及其幕後團隊包括西蒙柏奇（Simon Pegg）和榮雷美斯（Ving Rhames）的關係，然而這個優點同時亦成為敵人針對的弱點，今集飾演反派加布列的《黑錢勝地》男星伊西莫拉里斯（Esai Morales）揚言要殺盡伊頓身邊人，令他飽受折磨，結果某名「湯女郎」犧牲了，令到雙方仇恨再添一筆。

本片結局預告下集伊頓將會獨闖潛艇，破壞「本體」的原始碼，藉此解除它對世界的威脅。另一方面，伊頓與加布列的宿怨，亦有望在下集正式展開「死亡清算」，究竟伊頓加入特務行列之前，跟加布列有何私人恩怨，嚴重程度達到非你死我亡不可的地步？2024年6月下集上映時自有分曉。

上映日期：7月8日

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