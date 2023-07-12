歌迷擲物成風 Taylor Swift險受害 美媒分析歸因疫情社媒 粉絲爆罵戰

TikTok日前流傳片段，Taylor Swift離開舞台走過通道，由數名保安員護送，其間有粉絲尖叫，更有狀若手鈪物件投向Taylor方向，保安員隨即撥開，Taylor已嚇得向後退，幸未被擊中。上傳片段者「戴定頭盔」自言不是掟物者，不過Taylor粉絲感憤怒，隨即爆罵戰，指摘擲物行為不當。

Bebe Rexha被手機掟中縫針

近月類似事件不斷發生，其中最嚴重是上月18日，美國女歌手Bebe Rexha在紐約市開騷，一名27歲男粉絲把手機掟上台，砸中Bebe眼角，送院後需縫3針。該男子其後被捕控以襲擊罪。另一女歌手Ava Max上月21日在洛杉磯演出，一名男子衝上台，雖然被保安抓住，仍伸手掌摑Ava，後者一度掩面，但堅持繼續演出，Ava後來在Twitter表示將永遠禁止該名男樂迷觀看其演唱會。加拿大饒舌歌手Drake本月5日在芝加哥開騷，有樂迷掟手機上台險擊中他；英國男團One Direction前成員哈利史泰敖（Harry Styles）繼去年被掟糖果、炸雞、上月被花束擲中臉部後，本月8日在奧地利開騷再次「遇襲」，有樂迷投擲不明物體，從社交網流傳片段所見，他疑眼睛位置被擊中，痛得彎腰數秒。

Pink收骨灰感無奈

樂壇小天后Billie Eilish亦有多次被掟雜物經驗，她受訪談及樂迷時表示，「興奮令人有時會做傻事吧」。Adele在賭城拉斯維加斯駐場演出亦遭殃，曾爆粗警告粉絲，「斗膽向我掟物件？」並批評觀衆忘了睇騷應有禮儀。部分粉絲又會把奇怪物件抛上台，饒舌歌手Lil Nas X上周在瑞典開騷因樂迷投擲性玩具而暫停演出，想找出「元兇」不果的他，其後搞笑向觀衆說：「誰把自己的性器官抛上台？」搖滾女歌手Pink上月底在倫敦海德公園的音樂會演出，有粉絲把自己母親的骨灰抛上台，Pink拿起後無奈表示，「是你的母親嗎？我真不知道應該有什麽感想」。

美國女歌手Kelly Clarkson接受美媒Hollywood Reporter訪問，自言在台上閉眼投入唱歌，卻被一名衝上台的樂迷抱住，她稱也不知道現場保安怎麽了，沒有捉到這些違規樂迷，「他們都是很好的粉絲，只是想抱抱我，卻錯誤選擇時間地點」。Kelly表示當投入獻唱，有人做出類似襲擊的動作，她直言不是很好的經驗。

曾與Beyonce、Justin Timberlake等合作的唱片監製梅森（Harvey Mason Jr. ）接受Hollywood Reporter訪問，形容近日歌迷的行為很「不幸」，滋擾到歌手，希望投擲物件上台不會成為一種潮流。梅森自言擔任行政總裁的美國國家錄音藝術科學學院，亦即格林美音樂頒獎禮主辦方最關心的是要保護好歌手。

歌手保安執行職務添難度

曾擔任Justin Timberlake、Backstreet Boys等藝人保安工作的杜克斯（Todd Dukes），目前是Secworldwide保安公司老闆，稱樂迷近日行為受到關注，「我也不知道當下的樂迷怎麽想，身為專業保安，執行職務多了難度」。其實歌手開騷不免與樂迷互動，杜克斯稱20年前NSYNC與Backstreet Boys等男團開巡迴演唱會，騷前會安排粉絲向偶像送上禮物，所以正式演出很少見樂迷會投擲物件上台。杜克斯表示必須鄭重向樂迷表明睇騷應該遵守什麽規矩，「其實很多只是常識，但對今天的樂迷而言好像都不是了」。他質疑既然是粉絲，為何要這樣做（投擲物件），片段上傳到TikTok等社交媒體，「在TikTok看到有人為了瀏覽次數，做出瘋狂、危險的事」。歌手Charlie Puth曾在社交網發文，呼籲樂迷睇騷應該享受音樂，停止種種不尊重歌手且危險的行為。據NBC報道，新冠疫情3年，部分觀衆可能才首次參與演唱會，部分樂迷也許亦忘了疫情前的睇騷禮儀，忘了要尊重其他觀衆及台上表演者。由於社交媒體盛行，不少樂迷都會爭取有利位置拍攝歌手片段。據《福布斯》報道，TikTok世代着重捕捉能製造流量的片段，追求按讚次數，也許亦成為演唱會層出不窮擲物事件的原因之一。