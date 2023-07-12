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娛樂

尾場騷感謝家人支持追夢 柳應廷要對得住觀眾拒做喊包

柳應廷4場個唱結束 拒收吳林峰「老婆」 感謝偶像林宥嘉任嘉賓

【明報專訊】MIRROR成員柳應廷（Jer）一連4場首次個人演唱會前晚假會展舉行尾場，見魏浚笙（Jeffery）捧場，台上換衫時笑道：「Jeffery你上嚟啦，一齊除衫騷肌。」Jer特別安排和音雷同二友、結他手吳林峰上前獻唱，又邀請了樂隊The Hertz擔任嘉賓。吳林峰轉贈視作「老婆」的人生第一支結他給Jer，他感動得眼泛淚光說：「我唔敢攞走你老婆。」

encore環節獻唱《後台》，Jer特別向台下的家人道謝，表示家人一直支持他追夢是最大後台，更高呼：「經過呢5年，我大個仔喇。」他感謝歌迷「柳柳粉」支持，承諾唱到80歲，兩度encore以《小伙子》及《雪糕》為個唱結尾。

自評演出未夠穩定

Jer騷後受訪承認4場未夠喉，由《全民造星》開始支持他的粉絲實在太多，一直想在大型場地與粉絲開派對，「我畀自己80分，20分扣在不太穩定，唱到第4場真的有少少攰」。他表示雖然歌單不是全部自己的歌曲，但沒有覺得不完美，歌曲能貫穿主題已經好好，將來定會出多些歌，最好是整個騷都是自己的歌。

Jer表明沒有除衫打算，健身只是想著衫比較好看，歌曲亦不襯除衫，「冇理由唱唱下《砂之器》除衫，有沒有腹肌是秘密，花姐（黃慧君）都唔知，佢成日問，有機會展示給大家看，現在最想打邊爐食餐好」。

拒收吳林峰「老婆」

Jer表示所有嘉賓都是親自邀請，大讚林宥嘉好好人，「之前紅館騷完了已經在後台問他，當時他已答應，但要守秘密，沒有和大家講，去到馬來西亞見到他又再問多次確認，他專程飛來港，所以他真的好好，好支持後輩，台上台下都提點了我好多」。

Jer稱不敢收吳林峰送贈的「老婆」，問是否感動到流淚？他說：「有嘅，但監製叫我不要喊，還有好多歌未唱，以前已爆喊了，今次要對得住畀錢入場的觀眾，所以要忍住做好個騷先。」問可有貼士給予接力開騷的隊友Anson Lo（盧瀚霆）？他說：「其實開4場騷是好攰的，我覺得中間場次要留吓力，但都好難，腎上腺升會忘記了這件事，多點和粉絲互動，就唔會覺得攰。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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