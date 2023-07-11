參加《中年2》博知名度增工作機會 黃劍文努力掙錢助弱勢社群

將十分一收入撥作慈善基金

成長過中有親人的愛填補缺陷，黃劍文除建立正面、積極人生觀，也培養出暖男性格，經常做校園騷、探訪孤兒和犯過事的兒童傳達愛的信息，因為早前去泰北探訪，激發他報名參加《中年好聲音2》，「我在泰北見到有個5歲小朋友扭眼瞓，但沒有大人呵護，我好心酸、難受，相對之下，我有人愛惜、擁有好多，已經好幸福。所以想爭取機會讓更多人認識，希望掙多些錢，將十分一收入撥作慈善基金，幫助更多弱勢社群，另一目標是跟泰北的小朋友做一首歌，就算最終不能入圍，我都會朝着這方向去做」。

不擅交際 鮮跟同屆參賽者聯絡

黃劍文有豐富的歌唱比賽經驗，14年前跟許廷鏗、鄧小巧、何雁詩同屆參加無綫《超級巨星》，2020年再戰ViuTV《全民造星3》，跟陳毅燊（ANSONBEAN）和陳宗澤（CY）同屆。他回想當年參加《超級巨聲》太大意，30強被淘汰，承認心有不甘，「入圍《超級巨聲》後好開心，跟朋友慶祝飲了一杯啤酒即變聲沙，影響比賽表現，現在懂得保護自己。《全民造星3》帶挈我有好多拍戲、拍劇機會，學識享受舞台，希望參加《中年好聲音2》突破自己」。

黃劍文自認不擅交際，與同期參賽的歌手較少聯絡，但見到他們有好成績，會替別人高興，不存妒忌或比較之心，「每個人條路唔同，人人要遭遇一些事才學懂更多，始終是自己選擇，雖然我沒有留低在ViuTV，條路走得比較艱辛，不過沒有後悔，我學識獨立處事，可以忠於自己，做喜歡的音樂，現在任性完，39歲的我想找個平台唱歌。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

場地提供：幸福川226 Haven Cafe

化妝及髮型：小籠包

服裝：尺渡