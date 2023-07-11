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娛樂

歌迷提早慶祝偶像49歲生日 陳奕迅high爆：好耐冇同咁多人吹水

陳奕迅跟數百歌迷 提早慶祝49歲生日 收「係咁咦」大利市勁興奮

【明報專訊】陳奕迅（Eason）7月27日49歲生日不在香港，數百名歌迷前日提早為偶像慶生，送上不少別具心思禮物，包括為他於加拿大西部艾伯塔省（Alberta）種了49棵樹，以及大量情書。Eason開心跟歌迷見面，全程有求必應表現興奮。Eason下星期在台北小巨蛋舉行完7場演唱會後，8月底開始到北美巡迴演出6站，成為首名在三藩市Chase Center舞台獻唱的亞洲歌手，為華人歌手開創新歷史。

娛樂組

Eason北美巡唱之行，將偕140人組成的隊伍，由8月底開始，一個月走勻紐約、洛杉磯、三藩市、芝加哥、溫哥華，以及多倫多6大城市，在不同的萬人體育館舉行演唱會，Eason表示有些場館是他第一次到訪，心情緊張又興奮，「其實世界各地要容納到《Fear and Dreams》主題舞台，一點都不簡單，好幸運今次北美站我可以去不同的大場館，每站的video wall都以香港原版做藍本，配合各場地特性修改，務求令到各站觀眾跟香港一樣，可以原汁原味享受，真的要大大聲同北美觀眾講，今次一定跟以前有不同新體驗，到時見」。據知美加演唱會內部認購反應熱烈，6站巡演門票將在北美時間7月14日同步開售，票務信息將在主辦官方平台公布。

籲歌迷勿亂信非官方代購門票

Eason前日跟香港歌迷聚會，不少歌迷表示會飛台北睇騷，Eason十分驚訝，歌迷詢問Eason在美加之外，是否還有其他站？Eason笑言：「傳聞話係囉，傳聞由佢傳啦。總有『近近哋』嘅地方會做，點會唔做？不過大家不要信傳聞消息，留意官方公告，不要亂信非官方代購門票，否則容易受騙。」歌迷聽到偶像即將有『近近哋』演出，立即歡呼。

生日願望身體健康

Eason 7月27日生日，前日提早收到4個蛋糕，有他喜愛的味道、網球款式扑扑蛋糕，以及用燒味砌成的中式叉燒油雞燒鵝髀蔥油飯蛋糕，創意十足。Eason開心得立即拿起手機跟蛋糕拍照，許願吹蠟燭，第一時間品嘗燒鵝髀。

被問生日願望，Eason笑說：「講出來就唔靈啦，其實人愈大追求愈少，最希望都是身體健康，巡迴演出順順利利，如果可以再貪心啲，老土一點希望世界可以和平健康，沒有戰爭與疾病。」

歌迷送給Eason的49歲生日禮物別具心思，包括為他於加拿大西部艾伯塔省（Alberta）種49棵樹，還有來自世界各地歌迷拍片祝福。每名參與聚會的歌迷入場時寫了一封信給他，所有信件放進巨型利市封送給Eason，他興奮捐進大利市封內抽出歌迷信讀出，場面搞笑。

葛民輝現身開箱

活動期間，Eason跟歌迷玩遊戲、聊天和合照，歡度了4小時，他說：「大家畀我嘅信，我會帶回去慢慢睇。今（前）日非常開心，我會開心好耐，因為好耐冇近距離見大家，好耐冇同咁多人吹水，會攞晒你們給我的力量帶去台北做好演出。本來去台北前心情好緊張，現在放鬆好多，多謝大家。」Eason好友葛民輝也有現身活動，以設計師身分為《Fear and Dreams》演唱會重量級紀念特集box set開箱。

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