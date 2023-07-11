籲多關注精神健康 馮允謙稱鄭欣宜身體正在康復

靠聽歌睇騷紓緩壓力

有報道李玟離世後，其二家姐李思林提及胞妹離世前心繫鄭欣宜患抑鬱症情况。與鄭欣宜屬同一公司的馮允謙表示，未有聽聞欣宜患抑鬱，「我知道欣宜身體正在康復，公司說她的狀態愈來愈好，等她準備好就盡快出來再唱歌。大家都應該多關注精神健康，好多時工作忙，壓力就會大，要找方法紓緩壓力。我會聽歌和看騷，又或者每次一見到粉絲，無論幾疲倦都好，都會和他們合照。因為很難得才成為歌手，我希望可以將愛與快樂散播出去」。

馮允謙承認也有情緒低落時，當年在舊公司經歷過一兩年沒有工作的日子，發覺沒事做比起忙碌的感覺更加辛苦；慶幸現在做到自己喜歡的工作，故會好好珍惜，投入做更多好的音樂作品。

記者：林蘊兒