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娛樂

「翻版王祖賢」賀怡雯不堪壓力退選港姐 莊子璇郭珮文王敏慈成三甲大熱

港姐2023｜大熱「翻版王祖賢」Lea突退選 樂易玲：佢覺得好辛苦

【明報專訊】《2023香港小姐競選》18名候選佳麗誕生，賽前被看好的中英混血兒賀怡雯，疑壓力爆煲在社交平台宣布退選，現時只有17名佳麗競逐冠軍寶座。無綫昨日安排候選佳麗正式首晤傳媒，「嫩版蔡依林」⑮莊子璇、「金髮蔡思貝」⑯郭珮文和「翻版范冰冰」⑰王敏慈先拔頭籌，奪得由觀眾投票的「一見鍾意佳麗」頭三甲，被視為大熱；至於「翻版阿Sa」④王怡然和前港姐冠軍雷莊𠒇提名的⑨潘明璇也表現不俗。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

有「翻版王祖賢」之稱的賀怡雯，參選以來被視為大熱，順利晉級18強，昨日突然宣布退賽，她以「我退賽啦」發文，「個人原因退出止步於此，人生總得嘗試一次才知道是否適合，不是嗎？通過這段時間的嘗試，發現自己的性格並沒有很適合，無法輕鬆面對媒體。TVB是很好的公司，工作人員也都很辛苦盡責，想說一聲謝謝你們，辛苦了！參選結緣了好多很美好的女孩，希望大家可以走得更遠！」

不會有佳麗補上 8月27日決賽

無綫高層樂易玲和節目統籌經理何小慧一同受訪，樂易玲透露賀怡雯在訓練期間感到壓力很大，雖然曾鼓勵她，亦有與賀母通電話，希望她能夠面對壓力，但最後都是選擇退選，「她不是臨時通知，在錄影節目時已有講，見她開始跌watt，她不想連累團隊，而且她也缺席過幾堂訓練，覺得很辛苦」。何小慧表示不會有佳麗補上，未定越南外景可會再淘汰，至於今年賽制和表演嘉賓尚未決定，決賽將於8月27日在電視城舉行。

談到賀怡雯退選，可覺得少了競敵？幾名大熱佳麗皆表示不捨，郭珮文和潘明璇稱大家都是朋友，沒有過問太多原因，會支持對方決定。賀怡雯感壓力大退選，問她們是否也有同感？郭珮文和潘明璇承認有壓力，但暫時還頂得住。王怡然稱知賀怡雯退選，大家是朋友，會尊重對方決定。王敏慈則表示大家一齊玩得很開心，參選是為攞經驗，輸贏不是最重要，她和王怡然直認訓練時有壓力，但有壓力也是想進步。

郭珮文被「封胸」 承諾不再遲到

17名佳麗經過連日改造和特訓，昨日在記者會上狀態明顯提升，惟部分佳麗廣東話仍須加倍努力。她們穿上各式白色連身裙亮相，身材出眾的郭珮文被「封胸」，她說：「服裝是大會精心設計，今（昨）日騷腰。」

對於身材成焦點，是否優勢？郭珮文認為被讚身材好當然開心，「成為焦點都冇乜所謂，可能係優勢，但係亦都可能因為咁（著），會顯得大隻少少」。穿泳裝更顯自信？她稱在外國經常穿泳裝，不覺太特別。講到在節目中被斥經常遲到，郭珮文認有遲到，現已有改善，會早半小時到，不會再遲到。常在社交平台騷弗爆身材的潘明璇，自爆最近常吃Pizza令腹肌消失，會努力在越南拍攝泳裝外景前，重現腹肌。

莊子璇與Day是中學同學 有聯絡

莊子璇在「一見鍾意佳麗」贏得第一名，承認信心增加，但同時壓力增大，怕自己做得不夠好。她承認與ViuTV女團COLLAR成員Day（許軼）相識，二人是中學同學，之前有聯絡，不知對方知否她參選港姐。為何不參加女團比賽？她賣口乖說：「好問題，因我自細只看TVB，直到Day成為女團成員才知有《全民造星》這個節目。」若早知會否參加女團？莊子璇說：「也要考慮，唱歌跳舞不是我強項，我強項是打機。」

選過溫哥華《華裔小姐》、⑬陳曉彤是鍾嘉欣師妹，她稱自細很喜歡看對方的戲，視師姐為目標，她之前在舅父的珍珠奶茶店與嘉欣有過一面之緣。音樂系碩士畢業主修鋼琴的陳曉彤，達演奏級造詣，透露才藝表演會一展琴技。

王敏慈王怡然勤練廣東話

王敏慈和王怡然在廣東話上稍為輸蝕，王敏慈自知不標準，會努力練習，其他佳麗都有幫助她們，已比之前有進步，最緊要夠膽講，並稱奪獎能增加信心，多謝投票給她的網民。王怡然則表示會向工作人員和朋友學習廣東話。

同樣廣東話不靈光的⑪周婷，在台上自我介紹時連續3次將今年「24歲」講錯「24號」。事後周婷笑言：「不是緊張，是興奮，都不知為何會講錯，會加倍練習。」⑩陳霈淇在台上不慎拗柴，幸有驚無險，她透露特意辭去教師一職參選，但不覺浪費，相信參賽會帶來不同體驗。

②黃泳嘉和⑫梁晶晶上台略顯緊張。黃泳嘉解釋是凍到震，並非緊張，心口有紅點的她解釋打疫苗所致，希望看醫生能根治，不影響穿泳裝。梁晶晶被問在港姐節目中自爆小時候因不開心才移民加拿大，她稱包括讀書壓力大和同朋友吵架等原因，但長大後抗壓力已提高，有信心完成比賽。

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