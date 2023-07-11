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娛樂

【開箱】《絕世KOL》 朴圭瑛展示網紅血淚史

【明報專訊】《Sweet Home》朴圭瑛、《繼承者們》姜敏赫、《七日的王妃》李東健及《日與夜》李清娥等合演韓劇《絕世KOL》，剛於6月30日在影視串流平台Netflix上架，新劇以網絡紅人為主題，講述如何成為人氣KOL，以及彼此明爭暗鬥的故事，由於題材少見，難怪推出首周，即登上非英語節目收視榜第8位。

網紅各有暗黑歷史

《絕世KOL》講述首爾網絡紅人，外表光鮮亮麗，坐擁名氣、金錢與權力，背後卻充斥是非醜聞。徐雅莉（朴圭瑛飾）作風大膽、個性獨立，投身KOL界迅即爆紅，亦成為同行針對目標，設計令她身敗名裂。

朴圭瑛即將成為《魷魚遊戲》第2季女主角而備受關注，她在《絕世KOL》扮演徐雅莉，原本在富裕家庭長大，擁有美貌與智慧，然而高中畢業那年，父親生意失敗，破產後更離世，她為家計放棄學業，在小型化妝品公司任職銷售員。她為人坦率但自尊心強，拒絕使用社交媒體Instagram（IG），認定是浪費時間的「奢侈品」。直到某日遇上舊同學吳敏惠（全烋星飾），眼見對方成為網紅，過着奢華生活，開始感到好奇。

徐雅莉透過吳敏惠結識一班「佳賓會」網紅，當中包括富二代陳彩熙（韓才仁飾）、安琪拉（韓音燈飾）、吉娜（金是弦飾）、韓琉琅（鄭侑敏飾），以及慈善家尹詩炫（李清娥飾）。她們貌似生活富足，其實各懷秘密。陳彩熙脾氣差且染有吸毒惡習；安琪拉為了揮霍不惜出賣肉體；吉娜利用名氣兜售翻版貨；韓琉琅因人氣最低淪為跟班。

破解死而復生謎團

《絕世KOL》全劇共分12集，以雙線並行方式推進劇情，講述徐雅莉如何成為網紅之餘，同時以倒敘方式，講述她成名後慘遭害死，某日突然透過IG直播，踢爆KOL界黑幕，藉以向害死她的人報仇，事件惹起全國關注。編導設計巧妙，透過徐雅莉「死而復生」憶述成名經過，順便讓觀眾猜謎，究竟她是生是死？故事另一焦點是徐雅莉成為網紅後，擁有IG帳號「bbbfamous」的網民私訊她，提供「佳賓會」成員秘密，藉此操控徐雅莉但失敗，結果變成她的「黑粉」，一直隱藏身分的「bbbfamous」到底是誰？結局自有分曉。

劇集前半部講述網紅的上位途徑，徐雅莉遇上公關公司代表朱承赫（文太裕飾），他負責管理網紅的工作及營運社交媒體，擅長與廣告商及贊助商合作，透過「水軍」來捧網紅。他提議徐雅莉假扮吳敏惠閨密，利用後者的影響力，令自己受關注。徐雅莉拒同名牌包裝自己，反而愛穿廉價服飾，並向網民示範穿搭方法，因而贏得網民好感，其後推出自家品牌，巴結名模「點讚」，又與富二代韓俊景（姜敏赫飾）傳緋聞，人氣升到頂峰，IG追蹤人數大幅超越吳敏惠及「佳賓會」成員。

難抵負評企圖輕生

徐雅莉的故事很有趣，角色也充滿魅力。她生於富裕家庭，不慣看人面色，遇到不公平事也不會畏縮，例如她向批發商購入時裝，卻遭最大批發商抵制，於是走到對方辦公室對質，並跟對方賭一鋪，表現她不認輸的個性。編劇透過她的倔強個性，諷刺社會價值觀扭曲，低下階層不應對權貴唯命是從，守護個人尊嚴。

另一方面，徐雅莉目中無人，惹起其他網紅不滿，彼此爾虞我詐，明爭暗鬥，手法包括網上惡評、造謠等，反映社會現實，例如吳敏惠眼紅徐雅莉人氣急升，設法找出黑材料，前者發現陳彩熙在酒吧吸毒，導致男公關濫藥身亡，陳彩熙胞兄陳泰展（李東健飾）為掩飾事件，威脅同場的徐雅莉閉嘴。吳敏惠扭曲事件，令徐雅莉成為網民圍攻對象，後者難以承受惡評，一度企圖輕生。

朴圭瑛演技平穩，扮演網紅的女星知名度不高，經驗也不算豐富，演技雖然有點浮誇，卻突顯勢利感覺。李東健與李清娥只是配角，難言發揮。值得一提的是劇中愛情戲不多，分量恰到好處，沒有搶走網紅故事的焦點。

相關字詞﹕朴圭瑛 韓劇 絕世KOL 開箱

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