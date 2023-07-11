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娛樂

《Barbie芭比》首輪影評普遍讚好 賴恩哥斯寧有望提名奧斯卡

【明報專訊】《小婦人》姬達嘉域（Greta Gerwig）執導、「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）與《星聲夢裡人》賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）合演新片《Barbie芭比》（Barbie），本月20日在港上映，美國延遲1天開畫，隨着洛杉磯首映禮前日結束，首輪影評隨即網上曝光，口碑普遍向好，有影評人更大讚戲中飾演芭比男友肯尼的賴恩「表現值得提名奧斯卡」。

《Barbie芭比》美國首映禮前日在洛杉磯舉行，早前缺席首爾宣傳活動的賴恩哥斯寧，這日終與瑪歌羅比會合，並偕同片拍檔包括《俏Betty》亞美利卡法拉娜（America Ferrera）、《尚氣與十環幫傳奇》劉思慕（Simu Liu）、負責為新片唱插曲的女歌手Billie Eilish、Dua Lipa和Nicki Minaj等一起行粉紅地氈，就連無份演出的「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot）亦以性感造型亮相。

姬兒加杜性感搶鏡

今年5月，身兼監製和主角的瑪歌接受時尚雜誌《Vogue》訪問時，自爆她跟導演姬達嘉域一致認為姬兒是扮演芭比的最佳人選，「她很漂亮，卻不會令人討厭，全因她本性善良又真誠」。然而芭比角色最終仍是落入瑪歌手上，前日在粉紅地氈上的焦點亦非她莫屬。

繼早前穿著1984年芭比娃娃「從日到夜」兩款造型出席首爾首映禮後，前日再以1960年代「獨佔鎂光燈」全黑造型登場，由復古髮型、鑽石頸鏈、魚尾裙襬，甚至裙腳上的紅花亦忠實呈現芭比娃娃打扮，維妙維肖。據報《Barbie芭比》製作費約一億美元（約7.8億港元），瑪歌片酬已佔1250萬美元（約9750萬港元），果然物有所值。

幽默傳遞女性主義

洛杉磯首映禮結束後，首輪影評隨即曝光，結果讚多彈少，娛樂網站Collider影評人Perri Nemiroff大讚新片服裝、佈景及美術設計相當出色；動漫網站ComicBook影評人Jamie Jirak認定《Barbie芭比》是他今年最喜愛電影，女導演姬達嘉域「表現超出預期」，男主角賴恩「表現值得提名奧斯卡」；綜藝網站Variety更以「完美」形容此片，大讚導演透過幽默而妙想天開的劇情，巧妙地傳遞女性主義的信息，而且瑪歌和賴恩的表現入形入格，「彷彿天生就注定要扮演芭比和肯尼」。

相關字詞﹕姬兒加杜 劉思慕 亞美利卡法拉娜 賴恩哥斯寧 瑪歌羅比 姬達嘉域 Barbie芭比

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